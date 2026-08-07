Cruel desenlace para Mateo García en el Europeo de París

Mateo García concluyó su participación individual en el Campeonato de Europa de aguas abiertas en París con una dura eliminación en las semifinales de la competición rápida de 3 kilómetros knockout. El deportista gallego, que había logrado previamente ser 17º en la larga distancia de 10 kilómetros y 23º en la intermedia de cinco, no pudo acceder a la lucha por los metales pese a haber terminado como el español mejor clasificado. El sábado, cierra su concurso con la prueba 4x1.500 de relevos mixtos (10.00 horas), donde también podría estar Paula Otero en función de la elección del seleccionador, que decide a las representantes femeninas durante la competición.

Fuera de la final

La mañana del viernes empezó bien para García. Fue cuarto en la primera ronda de 1.500 metros, el corte inicial que comienza a descartar participantes y en el que el gallego compitió cara a cara con algunas de las grandes figuras del panorama internacional, como Oliver Klemet, Florian Wellbrock o David Betlehem. En la semifinal, en la que se nada un kilómetro, aguantó bien colocado en la quinta plaza —la última que daba acceso a la final— y parecía tener el billete a la lucha por las medallas metido en el bolsillo. Pero, entonces, todo se torció en los últimos metros.

En el embudo final del recorrido, tanto el francés Logan Fontaine, que se clasificó como quinto, como el polaco Bartosz Kapala, que terminó sexto, aprovecharon el afán de García asegurar una plaza entre los mejores y estuvieron más hábiles que él para tocar el tablón de llegada en un desenlace milimétrico. El deportista del CN Arteixo concluyó su concurso séptimo con un tiempo de 10:59.8, pero con un sabor de boca agridulce tras haber rozado la última ronda con la yema de los dedos. Aun así, el balance de García es positivo: «Los dos primeros días no me fui muy contento con los resultados, pero hoy pude darle la vuelta al campeonato. Me quedé muy cerca de la final, la perdí ahí al toque, pero estoy contento».

El húngaro David Betlehem, subcampeón en las pruebas de cinco y diez kilómetros, consiguió por fin el oro al parar el crono de la final en 6:12.9, por delante de los franceses Marc-Antoine Olivier (6:16.2) y Logan Fontaine (6:16.4). El otro español en liza, Mario Méndez, no superó la eliminatoria inaugural.