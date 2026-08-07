Maristas suma y sigue: Astera Tuhina aterriza para dirigir el juego colegial en la Liga Challenge

El tercer fichaje de Sparking Truth Maristas para su estreno en la Liga Femenina Challenge ya es oficial. La base kosovar Astera Tuhina desembarca en el proyecto coruñés para ordenar el baloncesto de Fernando Buendía y acompañar a otras figuras ya consolidadas como Nevena Dimitrijevic o Nuria Ríos en la dirección de orquesta. La jugadora balcánica, de 21 años y 1,75 metros de altura, llega para «aportar su talento, visión de juego y experiencia» al proyecto más ambicioso hasta el momento de la entidad coruñesa.

Despegue en la NCAA

España no es un territorio desconocido para Tuhina, ya que dio sus primeros pasos en el Deportivo Promete de Logroño. Nacida en Pristina (Kosovo), la nueva base colegial hizo las maletas con 14 años para dedicarse al baloncesto de un modo más profesional. Encontró acomodo en La Rioja y, después de despuntar en el baloncesto base español, dio el salto a la competición universitaria de Estados Unidos. En América, jugó tres años para Washington State (de 2022 a 2025) antes de trasladarse a Oregon el pasado curso. Como Duck, promedió 4,2 puntos, 1,1 rebotes y 1,5 asistencias en 34 duelos.

Con su selección, fue la jugadora más joven en vestir la camiseta de Kosovo y ha participado en algunos eventos internacionales con su país, como el Campeonato de Europa para países pequeños celebrado en Chipre en el año 2021.

Maristas resalta la «inteligencia», el «carácter competitivo» y la «capacidad de dirigir el juego» como sus principales puntos fuertes, algo en lo que coinciden sus entrenadores estadounidenses, además de su «instinto», su «energía contagiosa» y su «creatividad».

Otra pieza para un bloque consolidado

La incorporación de Tuhina al vestuario de Maristas apuntala a una plantilla ya hecha que, poco a poco, se va apuntalando para afrontar su primera experiencia en el segundo escalón del baloncesto español. Antes que la nueva base colegial, apostaron por el proyecto coruñés Fortuna Ngnawo —también procedente de la NCAA— y Brigitte Lefebvre. A sus fichajes, se suma la renovación del núcleo duro del ascenso, con las continuidades de Eugenia Filgueira, Andrea Pérez, Nevena Dimitrijevic, Raquel Botana, Ana Jiménez, Brenda Fontana, Josefina Zeballos, Carla Naya, Nuria Ríos y el técnico Fernando Buendía.