El OAR anuncia los primeros rivales del verano: derbi contra el Culleredo y visita del Gaia

Poco a poco, el Attica 21 Hotels OAR Coruña establece una hoja de ruta firme hacia el comienzo de su segundo concurso consecutivo en la División de Honor Plata. El conjunto coruñés ha completado su plantilla entre renovaciones y fichajes después de dar salida una decena de jugadores al final de la última campaña y pone sus ojos en el ambicioso objetivo de establecerse entre los cinco primeros de la categoría para pelear por el ascenso a la Liga Asobal. Para prepararse de cara a cotas tan altas, el cuadro coruñés ha comunicado que sus dos primeros compromisos del verano no se harán de rogar: serán el miércoles 19 y el sábado 22 de agosto en San Francisco Javier frente al Balonmano Culleredo y al Gaia portugués (ambos a partir de las 19.00 horas).

Los rivales

El primero de los oponentes es un viejo conocido de la escuadra de Nando González. El Balonmano Culleredo, que la pasada temporada salvó la categoría con holgura en su mejor experiencia en la Primera Nacional, volverá a competir en el tercer peldaño del balonmano español. La principal novedad del curso para el equipo de Fernando Vázquez es que, por primera vez, saldrá a competir con una plantilla formada íntegramente en sus categorías inferiores. En sus últimos cara a cara, durante la temporada 2024-25 que terminó con ascenso oarista, se impuso la escuadra coruñesa tanto en la primera como en la segunda vuelta (26-36 y 39-23).

El FC Gaia, por su parte, descendió la pasada temporada de la máxima categoría portuguesa. El varapalo obligó a la entidad a renovarse por completo, después de 14 bajas, y a reinventarse para competir Segunda División. Cuenta, eso sí, con una base fuerte y mucho talento joven, como Diogo Lé o Vasco Conceiçao, que se encuentran actualmente en el Europeo Sub 18 con Portugal.

Partidos solidarios

Para asistir a los encuentros, el club ha lanzado una oferta a través de Cluber en la que cualquier interesado puede adquirir un abono para ambas citas por un precio de cinco euros. La iniciativa es solidaria, pues todo lo recaudado se destinará a ICB Coruña Balonmano en Silla de Ruedas.