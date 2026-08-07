Rubén Fernández y Diva Aniket, campeones del trofeo Teresa Herrera de Ajedrez

La Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC) abrió sus puertas al ajedrez la semana pasada con la celebración de la cuarta edición del trofeo Teresa Herrera. La competición reunió a casi 70 jugadores y terminó con los triunfos de Rubén Fernández López en la categoría masculina y de Diva Aniket Shastri, de tan solo 13 años y procedente de la India, en la femenina. José Sande, del Club Mirko, y Liu Yue, jugadora china afincada en España por motivos académicos, ocuparon las segundas plazas.

Fue un torneo clásico, a nueve rondas, que estuvo en juego desde el pasado 31 de julio, cuando se inició la primera de nueve intensas jornadas para empujar a los mejores a lo más alto del podio. Se repartieron hasta 3.000 euros en premios, en una semana que contó con varios maestros FIDE, así como con maestros internacionales como Diego Espiñeira, del Club Xadrez Padrón. También participaron jugadores procedentes de diversos países, como Venezuela o Bolivia además de la representación de India o China en el cuadro femenino. Contabilizó, además, para el XXXVII Circuito Gallego Internacional y el X Circuito Intercomarcal de ajedrez de A Coruña.

Otras actividades y tradición en la escuela

Más allá de la pura competición, la semana también sirvió para organizar y disfrutar de otras experiencias en las instalaciones de la ERLAC. En paralelo al torneo principal, se ofrecieron clases, talleres sobre juegos de mesa como el Go y coloquios sobre temas relacionados con el ajedrez. Fue el caso de Borja Tosar, astrofísico y divulgador científico, que ofreció la charla Ajedrez y ciencia para reflexionar e indagar sobre la conexión entre el tablero y el universo.

La ERLAC, además, cuenta durante el curso con una escuela de ajedrez propia a través de la cual participa en varios torneos y eventos a lo largo del año. En 2026, ganaron la Liga Gallega con su equipo principal y lograron el ascenso a División Preferente. En mayo organizó y participó en la I Copa Atlántica, ganada por el maestro serbio Aleska Strikovic.