Séptimo puesto para Paula Otero en los 3K 'knockout' del Europeo de París

Paula Otero ha concluido su participación individual en las pruebas de aguas abiertas del Campeonato de Europa de París con una séptima plaza continental. La logró en la final de 3 kilómetros knockout, úna prueba rápida y de eliminación en la que la nadadora del CN Arteixo es especialista. Fue su segunda participación en las aguas del río Sena en el presente Europeo, después de que el miércoles terminase la carrera de 5 kilómetros en undécima posición, al filo del top 10.

Desarrollo de la prueba

La 5K y la 3K knockout no tienen nada que ver y Otero lo sabía. Se preparó a conciencia para batirse con las mejores nadadoras de Europa en una cita en la que el mínimo error se paga carísimo. No logró revalidar el subcampeonato obtenido en Croacia el año pasado, pero sí que volvió a hacerse con un puesto entre las diez mejores nadadoras del Viejo Continente por méritos propios. Para ello, primero tuvo que superar las semifinales de 1.500 y 1.000 metros, en las que nadó a buen ritmo para firmar dos quintos puestos y asegurarse un hueco en la final.

En los últimos 500 metros, no pudo aguantar la alta exigencia de la cabeza impuesta por la alemana Isabel Gose (bronce en los Juegos Olímpicos de París en la prueba de los 1.500 metros de natación en línea), que terminó llevándose la medalla de oro por delante de la húngara Bettina Fabian y la italiana Ginevra Taddeucci. La coruñesa, eso sí, mantuvo un ajustado esprint final con la polaca Klaudia Tarsiewicz en el que hubo que decidir los puestos mediante la photo finish. Finalmente, y aunque ambas registraron un tiempo de 6:55.9, fue la representante del CN Arteixo quien quedó por delante, a once segundos del podio.

En la final también participó la española Candela Sánchez Lora, que terminó novena (7:01.4). La tercera integrante de la delegación nacional, Clara Martínez de Salinas, no pasó de las semifinales.

Más desafíos

El siguiente reto de Paula Otero pasa del río a la piscina. La coruñesa competirá en las pruebas de 1.500 metros (13 de agosto) y cerrará su estancia en la capital francesa con el concurso en la competición de 400 metros (16 de agosto), el día en el que el Europeo baja el telón de manera definitiva.