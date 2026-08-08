El CRAT conoce su calendario en la Liga Iberdrola: inicio en A Coruña y primera vuelta clave para definir objetivos

El CRAT Rialta ya sabe cuál será su hoja de ruta en la Liga Iberdrola en la campaña 2026-27. El equipo que este año dirigirán Jos Portos y Gonzalo Pozo afronta una nueva temporada en la élite del rugby nacional con el objetivo de cambiar el rumbo de los dos últimos años, en los que ha cambiado la zona alta de la tabla por la lucha por la permanencia. En la presente temporada, el conjunto coruñés quiere romper esa mala dinámica y volver a situarse entre los mejores equipos del país. Empezó a hacerlo a finales del curso anterior, cuando disputó la final de la Copa de la Reina y, gracias a una carambola, llegó a jugar el play off por el título tras salvarse en la última jornada. Ahora, en el vestuario del Arquitectura Técnica anhelan un curso tranquilo y ambicioso. Y eso pasa por sacar resultados desde el principio.

Un arranque favorable

El camino liguero del CRAT en la temporada 2026-27 comienza en casa. En Elviña, ante su gente, donde quiere —y necesita— volver a hacerse fuerte. El primer rival en visitar el recinto coruñés será el Turia, uno de los recién ascendidos de División de Honor B. Lo hará el fin de semana del 11 de octubre, con día y horario todavía por confirmar.

Después del cuadro valenciano, llegará el primer plato fuerte: el Cocos (18 de octubre). Las sevillanas, por un problema de instalaciones, juegan las primeras jornadas fuera de Andalucía, lo que supone que el CRAT dispute sus tres primeros encuentros como local. La tercera jornada llegará tras el primer parón de la campaña, el 1 de noviembre, también en Elviña frente al Sant Cugat.

El primer desplazamiento coruñés no llegará hasta el 8 de noviembre, cuando las pupilas de Portos y Pozo visiten al Majadahonda, el vigente verdugo en la Copa de la Reina de Butarque. Después de las majariegas, el CRAT cerrará la primera vuelta con el choque en casa ante el Getxo (22 de noviembre); el viaje al campo del otro recién ascendido, el Barcelona (29 de noviembre); y la visita a territorio coruñés del actual campeón de liga, El Salvador, que vuelve a partir como gran favorito para revalidar el título (13 de diciembre).

La zaga del CRAT trata de impedir un ataque del Majadahonda la temporada pasada. / CASTELEIRO

El calendario favorece a un CRAT que, en el primer tramo de competición, jugará más en Elviña que fuera, ahorrará viajes y desgaste y recibirá en sus dominios a los grandes aspirantes al trono nacional. Sacar puntos y afianzar las buenas sensaciones en este periodo del torneo será clave para posicionarse en la clasificación y orientar los objetivos hacia la parte alta o la parte baja de la tabla antes del momento decisivo del curso.

Competición simétrica

El cuadro coruñés abrirá la segunda vuelta antes de despedir el año 2026, el 20 de diciembre, con el desplazamiento a Valencia para medirse al Turia. El calendario es simétrico, lo que implica que el orden de los rivales sea el mismo en las dos mitades de la Liga Iberdrola. Lo que tendrá en contra el CRAT, eso sí, serán los viajes, dado que le tocará jugar tres partidos seguidos a domicilio. El ya citado en la Comunidad Valenciana, el del Cocos en Sevilla (17 de enero) y el del Sant Cugat en Barcelona (24 de enero).

El estreno doméstico en 2027 se producirá el 14 de febrero, en la undécima jornada, con el compromiso en A Coruña contra el Majadahonda. En el último mes del curso, a la escuadra de Portos y Pozo le tocará desplazarse a Getxo (21 de febrero), recibir al Barça (7 de marzo) y cerrar la competición regular en Valladolid, con el exigente reto de El Salvador (14 de marzo). De terminar entre los cuatro primeros, el conjunto coruñés disputaría en los meses siguientes la Final Four por el título de campeón de la Liga Iberdrola.