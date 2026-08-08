Experiencia, madurez y tablas, el bagaje de Paula Otero y Mateo García en el Europeo de París

La competición de aguas abiertas ha bajado el telón en el Campeonato de Europa de París. España se marcha de vacío, sin medallas, pero con una generación de jóvenes nadadores que vuelve a sumar experiencia entre las grandes figuras del continente. Dos de los nombres propios en el elenco nacional han sido los representantes del CN Arteixo, Paula Otero y Mateo García, que firmaron algunos de los mejores resultados españoles en las pruebas en las que participaron.

Triple concurso

Mateo García vivió una semana agitada en las aguas del río Sena. Participó en tres de las cuatro citas que permitía la modalidad y demostró estar preparado para seguir dando pasos adelante en su trayectoria internacional. Su mejor resultado llegó el último día, en la 3K knockout, una prueba de eliminación tan exigente como despiadada ante el mínimo error. Eso le pasó a García que, cuando tenía el billete para la gran final en la mano, se posicionó mal y permitió que el francés Logan Fontaine y el polaco Bartosz Kapala, más veteranos y hábiles, tocasen el tablón antes que él. El desenlace, pese a ser cruel, le dejó un sabor de boca positivo al deportista del CN Arteixo: «Los dos primeros días no me fui muy contento con los resultados, pero hoy pude darle la vuelta al campeonato. Me quedé muy cerca de la final, la perdí ahí al toque, pero estoy contento».

Y es que las distancias largas, pese a ser más tranquilas, terminaron con Mateo lejos del top 10. En la carrera de 10 kilómetros firmó el 17º puesto por detrás del otro español, Mario Méndez (13º). En la prueba intermedia, la 5K, pagó el esfuerzo de la jornada previa y solo pudo cruzar la meta en la 23ª plaza. Le quedó pendiente disputar la prueba de relevo mixto 4x1.500, pero España, finalmente, no participó.

Mateo García nada en una prueba del Campeonato de Europa de París. / FRANCO ARLAND/EFE

García desembarcó en París tras un año de éxitos en aguas abiertas, como el subcampeonato de España logrado en la Copa del Mundo de Ibiza el pasado mes de abril o el bronce en relevos que logró en Egipto.

Dos oportunidades más

El recorrido de Paula Otero en el Sena fue «de menos a más». Saltó al agua en dos de sus competiciones favoritas, la 5K y la 3K knockout, y terminó en ambas ocasiones como la española mejor clasificada. En la distancia intermedia, rubricó un undécimo puesto condicionado por un esprint final de sus oponentes que le «pasó factura» en los últimos metros. Y en la competición de eliminación, en la que es especialista y había sido subcampeona continental en 2025, solo pudo cruzar la meta en la séptima posición. Se clasificó sin problema para la final, pero una «mala salida» en los 500 metros decisivos le impidió coger el ritmo de cabeza y volver a luchar por las medallas.

Paula Otero nada en la final de la prueba de 5 kilómetros en París. / RFEN

A diferencia de Mateo, Otero todavía podrá resarcirse en la piscina. La coruñesa concursará en los 400 metros libres, donde saldrá 15ª en las rondas previas y buscará un hueco en la final, y volverá a enfundarse el bañador por última en la prueba de 1.500 libres.