El Leyma Coruña regresa a la acción este lunes entre las ausencias y las dudas

El Leyma Básquet Coruña inicia la cuenta atrás para volver a calzarse las zapatillas. Los hombres de Carles Marco arrancan el curso 2026-27 este lunes, 10 de agosto, con los reconocimientos médicos y los primeros exámenes de salud en la clínica Quirón. Tras la primera toma de contacto, la escuadra naranja saltará al parqué del Coliseum por primera vez el martes, 11 de agosto, con la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada. O, al menos, lo harán casi todos sus jugadores.

Dmytro Skapintsev y Karlis Silins, citados con sus selecciones nacionales para disputar compromisos de clasificación de cara al Mundial de Catar en 2027, se ausentarán de las semanas iniciales de rodaje de la escuadra naranja. A esas dos bajas seguras, se suman los interrogantes de Caio Pacheco y George Conditt IV, que están a la espera de la publicación oficial de las convocatorias de Brasil y Puerto Rico, respectivamente. Dino Radoncic, fuera de las pistas por una trombosis venosa desde el pasado mes de marzo, es la otra gran duda.

Karlis Silins, en una acción con Letonia. / FIBA

Protagonismo internacional

Dmytro Skapintsev se ha convertido en un habitual en los planes de Ucrania. En la primera fase del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo, el nuevo jugador del Leyma Coruña ha jugado los últimos cuatro encuentros, frente a Dinamarca, Georgia y España, en dos ocasiones, en los que promedió 9,8 puntos, 6,8 rebotes, 1,5 asistencias y 13,8 de valoración. Ahora, el conjunto ucraniano se enfrenta a Grecia (viernes, 28 de agosto, 18.00 horas) y a Montenegro (lunes, 31 de agosto, 20.30). De momento, los ucranianos cuentan con un bagaje de 4 triunfos y 2 derrotas.

Karlis Silins, por su parte, también ha sido citado con Letonia después de destacar el pasado curso en la liga local. El pívot ha participado en 2026 en el duelo frente a los Países Bajos y los dobles compromisos contra Austria y Polonia. En la presente ventana FIBA, el combinado eslavo se verá las caras con Croacia (jueves, 27 de agosto, 20.00 horas) y con Israel (domingo, 30 de agosto, 20.00). En la primera ronda, Letonia ganó 3 duelos y claudicó en otros tantos.

A los dos pívots naranjas tiene papeletas de unirse Caio Pacheco, que en el último año ha ido ganando protagonismo con la selección brasileña. El combinado carioca se mide a la República Dominicana (viernes, 28 de agosto) y a México (martes, 1 de septiembre). También está pendiente de su presencia internacional, o no, George Conditt IV que, a diferencia de Pacheco, ha ido perdiendo peso en su escuadra nacional. Aun así, podría entrar en los planes de Puerto Rico y sumarse a los duelos frente a Argentina (viernes, 28 de agosto) y Uruguay (martes, 1 de septiembre).

Citas naranjas

Ninguno de los convocados para los compromisos internacionales estará en el estreno del Leyma Coruña. El equipo de Carles Marco disputa sus primeros amistosos del verano contra el Obradoiro y el Palencia el 25 y el 29 de agosto, respectivamente, por lo que su concurso sería imposible. El técnico catalán recuperará piezas para competir por el primer título oficial de la pretemporada, la Copa Galicia, en la que se medirá al COB en semifinales (5 de septiembre) y, de vencer, al vencedor del Obradoiro-Breogán en la final, al día siguiente.

A partir de ahí, y con todo el mundo en la oficina, la escuadra coruñesa afrontará sus últimos choques antes del reestreno en la Liga ACB. Será en un triangular contra el San Pablo Burgos y el Bilbao Basket (12 y 13 de septiembre) y con el esperado estreno en A Coruña contra el Manresa. El debut, eso sí, se producirá sobre el parqué del Palacio de los Deportes de Riazor y no el Coliseum (18 de septiembre, 19.00 horas).