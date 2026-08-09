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La carrera popular Coruña 10, en la que participará el atleta de élite Adrián Ben, ya cuenta con 1.600 inscritos

El Concello y la Federación Galega de Atletismo avanzarán en las próximas semanas más referentes del atletismo que participarán en la prueba el próximo 4 de octubre

El atleta Adrián Ben en el Campeonato del Mundo de Tokio 2025.

El atleta Adrián Ben en el Campeonato del Mundo de Tokio 2025. / Europa Press

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RAC

La XX edición de la carrera popular Coruña10 que tendrá lugar el próximo 4 de octubre cuenta ya con más de 1.600 personas inscritas en las diferentes categorías a dos meses de que se celebre la prueba, que contará con el atleta de élite Adrián Ben, actual campeón de España en los 1.500 metros. Al viveirense, galardonado recientemente con la Medalla Castelao, se sumarán más referentes del atletismo en las próximas semanas, según avanzan el Concello y la Federación Galega de Atletismo.

El plazo de inscripción para participar seguirá abierto hasta la próxima semana con tarifa reducida de diez euros, tras lo que se abrirá la inscripción ordinaria hasta el 25 de septiembre (15 euros) y, siempre que haya plazas disponibles, un plazo extraordinario los días 26 y 27 de septiembre (35 euros). Las personas desempleadas, los mayores de 65 años y las familias numerosas disponen de bonificaciones especiales, según explica el Concello.

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La oferta inicial es de 3.000 plazas, aunque está previsto habilitar una lista de espera para emitir una oferta de dorsales extra.

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