Eloi Martínez recoge el testigo de Martín Rodríguez bajo los palos de Riazor: «Creí que al llegar a senior tendría que volar para poder jugar en el Liceo»

«Hola liceístas, soy Eloi Martínez y vamos a cumplir un sueño juntos». Así se presenta el nuevo guardameta del Liceo para el curso 2026-27 en las redes sociales del club. El meta coruñés completa el puzle de Juan Copa bajo los hierros de Riazor y competirá semana a semana con Blai Roca en el cerrojo colegial. Formado en las categorías de base del club, firma por una temporada.

El nuevo portero verdiblanco confiesa que siempre creyó que «tendría que volar» al llegar a la categoría sénior y marcharse fuera para poder ganarse una oportunidad en el club de su vida, pero no le ha hecho falta. La retirada de Martín Rodríguez le abrió las puertas del primer equipo: «Me fijaba siempre en él por su camino, veía similitudes con el mío», confiesa Eloi. El exguardameta, precisamente, le entregó el casco oficial del Liceo como quien entrega un tesoro. «Llevas soñando toda la vida con esto, ahora te toca trabajar y defenderlo a muerte», le recomienda. «¿Fui un buen aprendiz?», le pregunta Martínez en la grada del Palacio de los Deportes. «El mejor, me puedo quedar muy tranquilo», sentencia Rodríguez.

Trayectoria ascendente

El crecimiento de Eloi Martínez entre los palos ha estado ligado al Liceo, aunque los primeros pasos los dio en el ADC Obradoiro impulsado por su hermano. En 2015 se incorporó a la disciplina verdiblanca, donde aprendió, creció y se forjó en un paso por categorías inferiores que llegó a cruzar en su camino a Toni Pérez como entrenador. «Me dijo que nunca había visto a un portero tan pequeño ocupar tanto», bromea el guardameta. Ahora, el asturiano y él serán compañeros de vestuario.

Martínez permaneció en el club colegial hasta la campaña 2021-22, cuando decidió salir para seguir evolucionando. Militó dos campañas en el Escola Lubiáns de Carballo y en el último curso pasó por las filas de Compañía de María en OK Plata.

Segunda pieza del rompecabezas

El anuncio de Eloi Martínez es el segundo del verano de un Liceo que ha atado a tres refuerzos de cara a la campaña 2026-27. El primero en llegar fue también un canterano retornado, Edu Lamas, que con 36 años afronta su último baile en casa tras conquistar Europa en las filas del Benfica y el Porto en los últimos siete años. Lamas y Martínez ponen el acento coruñés a un mercado que tendrá como tercer elemento al argentino Franco Platero, que se suma desde el Oliveirense y también cuenta con pasado sobre las tablas de Riazor, donde llegó a conquistar la Copa del Rey en 2021. Será presentado en las próximas semanas.

Tres entradas por cuatro despedidas, las de César Carballeira, Nil Cervera, Tombita y el propio Martín Rodríguez, que dejarán a Juan Copa con una plantilla de solo diez jugadores. Corta y arriesgada, pero contrastada y de garantías. Blai Roca, Arnau Xaus, Dava Torres, Nuno Paiva, Bruno Saavedra, Jacobo Copa y Toni Pérez continúan a sus órdenes.