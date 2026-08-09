La italiana Anna Gazzerro se suma al reto del CV Ciudad de A Coruña en Superliga Femenina 2

El CV Ciudad de A Coruña camina con paso firme hacia su estreno en Superliga Femenina 2. Con la espuma del ascenso todavía en lo más alto, la escuadra que entrena Charly Suárez ya piensa en el nuevo capítulo de su historia. Para ello, ha comenzado a reforzarse de cara a subir el nivel de la plantilla y elevar las prestaciones en el segundo peldaño del voleibol nacional. El primer fichaje es la italiana Anna Gazzerro (Padova, 2004), que llega para apuntalar la posición de colocadora procedente de Estados Unidos.

Con 1,70 de altura, explotó en el filial del Fidia Aduva Padova, en su ciudad natal, antes de cruzar el charco e incorporarse al circuito universitario estadounidense. Militó dos cursos en el Colby CC de Kansas (2022-23 y 2023-24), donde ganó el premio a mejor sacadora de su conferencia. Tras su adaptación y consolidación al deporte norteamericano, se mudó a Nueva York para defender la camiseta del St. Thomas Aquinas College, donde estuvo entre 2024 y 2026. Ahora, afronta su primera aventura en Europa fuera de Italia, con la intención de vivir un nuevo reto en su carrera profesional.

Pasos adelante del club

La incorporación de la colocadora italiana es el primer movimiento de un verano en el que el club coruñés pretende consolidar su proyecto. Desde el ascenso del primer equipo, varios combinados de categorías inferiores han participado en diversos campeonatos de España entre junio y julio, en un impulso para la base que cimienta los pilares de la entidad. Además, entre el 10 y el 28 de agosto ha habilitado una escuela de vóley playa sobre la arena de Riazor los martes, jueves y viernes por la mañana (de 9.00 a 12.00 horas, en dos grupos divididos en base al nivel).

La etapa en Superliga 2 es la recompensa a una temporada brillante, la 2025-26, en la que las pupilas de Charly Suárez firmaron un total de 20 triunfos en 22 jornadas de liga regular en Primera Nacional y sellaron el salto de categoría en el play off disputado en el Barrio de las Flores. En la segunda división nacional, jugarán el derbi coruñés frente al Zalaeta.