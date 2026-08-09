Jos Portos y Gonzalo Pozo, los nuevos timoneles del CRAT: «Queremos que los rivales vengan a Elviña sabiendo que van a llevarse 'sartenazos'»

Uno ha pasado la mayor parte de su vida deportiva ligado, de un modo u otro, al CRAT Rialta. El otro vivió una breve experiencia de un año, en el que hizo un poco de todo y le sirvió para empaparse y enamorarse de la forma de vivir el rugby en A Coruña. Ahora, tras la salida de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime del banquillo del Arquitectura Técnica, ambos asumen el mando de un club histórico que quiere volver a establecerse en la zona noble de la Liga Iberdrola. Son Jos Portos y Gonzalo Pozo, los nuevos líderes del CRAT 2026-27.

Asociación inédita

Portos, que ya fue inquilino del banquillo coruñés en otras etapas, se subió al barco a mediados del pasado curso, cuando la selección española incorporó a Chorny a su staff y no pudo conciliar ambos puestos. «Fue un regreso dulce, la verdad. Los resultados se dieron a final de temporada y el grupo es maravilloso. Hay un proyecto chulo por desarrollar», apunta. Pozo, por su parte, fue director técnico y entrenador en las categorías inferiores del club cuando su hermana Ichi jugaba en el primer equipo. Esta será su primera experiencia en la máxima categoría, un desafío que asume pleno de «motivación e ilusión».

El coruñés y el madrileño nunca han trabajado juntos en el día a día, pero se conocen y consideran que la química es buena, ya que comparten una visión similar del rugby. «Creo que nos vamos a entender muy bien. Él tiene mucha experiencia y yo mucha energía, es una buena combinación», opina Gonzalo. Jos secunda sus palabras: «Creo que coincidimos al 99% en la manera de trabajar, tenemos una buena sintonía. Va a ser fácil salir adelante».

Jos Portos, segundo por la derecha, con el cuerpo técnico del CRAT 2025-26 en la final de la Copa de la Reina en Butarque. / Cedida

La defensa como puntal

La exigencia y la ambición son los motores que mueven a Portos y Pozo para tratar de devolver al CRAT a la zona alta de la tabla, después de dos temporadas salvándose al límite en la máxima categoría. «Yo soy muy competitivo, así que me gustaría repetir o superar lo que hicimos el año pasado [disputar la final de la Copa de la Reina y el play off de por el título de liga]. A ver a donde podemos llegar, porque será difícil, pero queremos estar peleando por todo», expone Jos sin complejos. El preparador gallego, además, incide en la idea de que los rivales «recuperen el respeto» que le tenían antaño al Arquitectura Técnica: «Igual en los últimos años se ha perdido un poco, pero el objetivo es volver a ser combativas. Que jugar en A Coruña no sea gratis, que cueste. Hasta hace poco, venir a Elviña era saber que te iban a coser a sartenazos y queremos recuperar eso, que los equipos lleguen sabiendo que lo van a pasar mal. A partir de ahí, a crecer». Un CRAT que hace borrón y cuenta nueva para atreverse a «soñar con todo».

Para ello, los dos entrenadores tienen claras cuáles van a ser las cartas de presentación de su equipo: la zaga, la intensidad y el orden. «Me gustaría que fuésemos un equipo estructurado, superdefensivo y muy rápido», resume Portos de manera breve. «A todo el mundo le gusta que el rugby sea dinámico, pero todo parte de una buena defensa. Para nosotros, eso lo es todo. Queremos que la cultura de defender esté arraigada y, a partir de ahí, seamos letales en cuanto recuperemos balones, en el juego desordenado. Tenemos jugadoras con mucha calidad para contragolpear», desgrana Pozo. «Vamos a volver a pegarnos en los entrenamientos, que parte todo desde ahí», bromea el madrileño.

Gonzalo Pozo, a la izquierda con chaqueta negra, en su etapa anterior en el filial del CRAT. / Cedida

Una plantilla heterogénea

La mezcla de perfiles entre jóvenes hambrientas y veteranas consolidadas en la élite es «un lujo» al que, además, se suman jugadoras como Laura Maestro, Shara Benedicte, Idaira García o Sara Rodríguez, con experiencia internacional y en las altas esferas del panorama nacional. «Las incorporaciones van a darnos minutos de calidad, se adaptarán bien a nuestra manera de entender el rugby», opina Jos.

En su campaña al frente del filial, Gonzalo entrenó a varias de las jóvenes promesas que hoy son una realidad más que contrastada en el vestuario de Liga Iberdrola. «Isa Rodríguez, Noa Varela, Sara Ansede, Rosina... Son jugadoras que, desde el minuto uno, se veía que tenían muchísimo rugby y muchísimas ganas de crecer. Les queda mucho por aprender todavía, pero ya están demostrando que son muy buenas», explica. Su reto personal, en los primeros pasos del curso, será ganarse «la confianza» de las veteranas y demostrarles que puede «aportarles y enseñarles cosas al máximo nivel».