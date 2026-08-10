Javi Rodríguez: "Este OAR tiene una combinación perfecta en la plantilla"

Javi Rodríguez no se puede considerar como uno de los rostros nuevos del Attica 21 Hotels OAR Coruña. Sin embargo, ejerció a mitad de la temporada pasada como una advertencia de los refuerzos que el equipo coruñés iba a acometer este verano para elevar sus aspiraciones hasta la zona noble de la División de Honor Plata. Llegó en enero procedente del Eón Alicante de Asobal y se convirtió rápido en uno de los pilares del equipo de Nando González. En su segundo curso en A Coruña, el primero completo, se siente satisfecho por ver que su ambición y la del club van en la misma dirección. "En esta liga no hay equipos superiores o inferiores, todo depende del esfuerzo semana a semana. En eso, el OAR es todo un ejemplo, me siento en la misma línea que el club", reconoce.

El jugador catalán mantiene altas sus ambiciones personales como parte de un OAR que sabe mezclar la ilusión con la filosofía de trabajo que le ha llevado al éxito en estas temporadas. "Al venir, me llamó muchísimo la atención el proyecto por la forma de trabajar. Puedes tener días mejores o peores, pero el esfuerzo hace que el nivel medio siempre sea alto", reitera. No duda de una forma de entender el balonmano siente como suya y que implica darlo todo desde las primeras sesiones de pretemporada.

Una plantilla de nivel

Javi Rodríguez forma parte de un plantel que forma una "combinación perfecta". "Tenemos jugadores que han pasado por la élite de Francia y otros países del extranjero y jugadores con experiencia en Asobal y en Plata. Hay gente veterana con recorrido y jóvenes con hambre que viene a morder y a pelear por estar en lo más alto. Es una combinación perfecta para este proyecto", considera Javi Rodríguez. Celebra, también, que en el vestuario se mezclen jugadores coruñeses y de la casa como Diego Martínez, Gonzalo Carró o Ángel Iglesias con otros que llegan de fuera. "Nos ayudan a generar más conexión con la ciudad y con la afición", apunta.

Javi Rodríguez lanza a portería en el partido del OAR la temporada pasada. / Iago Lopez

Entre todos los rostros nuevos, Javi Rodríguez celebra reunirse en San Francisco Javier con Xabi Barreto. El extremo izquierdo, hijo del portero del Bidasoa Javier Barreto, fue su compañero en las filas del Eón Alicante y se reencuentra con él en A Coruña. "Me encanta verle aquí, me llevo genial con él. Es un guerrero, un luchador y tiene el esfuerzo por bandera. Congeniamos muy bien en Alicante y aquí va a ir a más. La afición va a alucinar con él", predice.

Sabe Javi Rodríguez que el OAR no podrá conseguir su objetivo de meterse entre los cinco primeros de Plata solo con los nombres y el bagaje de sus refuerzos. "Como dijo Nando, somos buenos jugadores, pero ahora nos toca formar un equipo. Y no dudo que lo vamos a hacer", asegura el lateral izquierdo. Más que un deseo, es una intuición por la forma de moverse en el mercado que ha adoptado el conjunto oarista. "No solo sirve con fichar a los mejores. hay que traer a los jugadores que encajan en tu estilo, en tu modelo de juego y en tu manera de mover el balón. Por esa parte, el club ha acertado de pleno y por eso esta temporada nos ilusiona tanto", concluye.