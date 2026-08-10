El Leyma Coruña se pone en marcha con los reconocimientos médicos

El segundo proyecto del Leyma Básquet Coruña en la Liga ACB ya está marcha. El equipo naranja inició este lunes la pretemporada con los protocolarios reconocimientos médicos en las instalaciones del hospital Quirónsalud, a cargo de los doctores Carlos Lariño, médico del club, y Gabriel Sánchez, cardiólogo del centro. Participaron en diez de los integrantes de la plantilla y se ausentaron Jacobo Díaz, por retraso de un vuelo, y Karlis Silins, por su reciente paternidad. Sí se sumaron a los exámenes los jugadores vinculados del Xiria y el pívot coruñés Carlos Taboada, que hará la pretemporada a las órdenes de Carles Marco.

Toma forma ya la nueva aventura del Básquet Coruña en la máxima categoría del baloncesto español. Carles Marco y el resto de su cuerpo técnico reunieron este lunes a la gran mayoría del plantel con el que el equipo coruñés aspira a lograr la salvación en la ACB. Cinco de ellos ya son parte del núcleo que logró el ascenso hace poco más de dos meses en la Final Four contra el Estudiantes: Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Paul Jorgensen, el capitán Guillem Jou y Dino Radoncic, que se perdió el último tercio de la temporada pasada por una trombosis. Jacobo Díaz no pudo llegar a tiempo por retrasos en un vuelo desde Estados Unidos, pero sumará a la disciplina coruñesa de inmediato.

Fue, también, el primer día para la mayoría de los nuevos rostros que apuntan a convencer a Carles Marco y a la marea naranja del Coliseum. Alonzo Verge, que ya conoce la ciudad, volvió a enfundarse la ropa oficial del club tras brillar el curso pasado con el Rasta Vechta en Alemania. Entre los recién llegados también se encuentran los lituanos Tomas Dimsa y Lukas Uleckas, llamados a llevar el peso del juego exterior naranja. De fuera llegan, también, los hombres altos: el puertorriqueño nacido en Chicago George Conditt IV y el ucraniano Dmytro Skapintsev. Karlis Silins, que también sabe lo que es vestir la camiseta del Leyma, todavía no ha llegado a la ciudad debido a su reciente paternidad.

En el banquillo continúan casi todos los rostros. Adrián Seijas, el nuevo delegado, es la única novedad en el cuerpo técnico de Carles Marco. Siguen Carlos Penedo y Román Gómez como entrenadores ayudantes, Gustavo Gago como preparador físico; Bruno Camblor y Eduardo Seoane como fisioterapeutas y Carlos Lariño como médico.

Ventana FIBA

Algunos jugadores tendrán un paso breve por A Coruña antes volver a coger el avión debido a la ventana FIBA de agosto. Es el caso de Skapintsev, citado con Ucrania, Silins, con Letonia, Pacheco con Brasil y Conditt con Puerto Rico

En una pretemporada condicionada por este parón internacional, el conjunto naranja tiene que echar mano de más jugadores para completar los entrenamientos y los primeros amistosos del verano. Carlos Marco tendrá a sus órdenes al pívot coruñés Carlos Taboada. El jugador formado en la base del Obradoiro e internacional con las categorías inferiores de la selección española formó parte hace dos temporadas del proyecto del Bilbao Basket. Disputó algún partido en competición europea mientras militaba cedido en el Zornotza en LEB Plata. El curso pasado jugó en Cantabria en Primera FEB. Ahora, ayudará en los entrenamientos y en los primeros amistosos.

El núcleo de la primera plantilla vuelven a sumarse los jugadores vinculados del Basket Xiria de Tercera FEB, que también participarán en los entrenamientos durante todo el curso y podrían cubrir algún hueco en las convocatorias de la liga en caso de lesión. En esta ocasión, los elegidos son Eric del Castillo, campeón de Europa sub 16 y sub 18 con España, y maliense Ouwa Camara. Este último está preparando el Afrobasket sub 18 y todavía no se ha sumado al proyecto.

La pretemporada del Leyma

El equipo coruñés inicia este martes los entrenamientos en el Coliseum. Por delante tendrá dos semanas para comenzar a ajustar las piezas, inculcar la filosofía del técnico de Badalona a los nuevos jugadores y avanzar en la puesta a punto. Disputará su primer amistoso el martes 25 de agosto (20.30 horas) contra el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa. El sábado 29 (20.30) se medirá al Palencia a domicilio.

Una semana más tarde, el fin de semana del 5 y el 6 de septiembre, disputará la Copa Galicia en el Fontes do Sar. Se medirá el sábado en las semifinales al COB. El domingo, en función de los resultados, jugará contra el Breogán o el Obradoiro, emparejados en la otra semifinal.

El calendario de partidos continuará el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre en el Coliseum de Burgos. Disputará un triangular contra el San Pablo Burgos y el Bilbao Basket. El partido de presentación en casa será el viernes 18 de septiembre (18.00 horas) contra el Manresa en el Palacio de los Deportes de Riazor.