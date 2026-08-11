El Leyma Coruña ya pisa la pista del Coliseum en el inicio de la pretemporada

El Leyma Coruña de la temporada 2026-27 ya toma forma. La plantilla regresó de las vacaciones este lunes para pasar los protocolarios reconocimientos médicos y, este martes, llevó a cabo su primera sesión de entrenamiento e la pista del Coliseum. Carles Marco tuvo la oportunidad de trabajar con los que serán sus pupilos en su debut como técnico principal en la Liga ACB. A los diez integrantes de la plantilla que se sometieron a los exámenes médicos se sumó, ya, Jacobo Díaz, ausente el primer día por problemas con un vuelo desde Estados Unidos. Karlis Silins, con permiso por su reciente paternidad, llegará próximamente a la ciudad. El club estrenó el material de su nuevo proveedor de material deportivo, Bordisport.

El conjunto naranja es uno de los primeros de la Liga ACB que se pone manos a la obra. Por delante tiene mes y medio para dar forma al proyecto con el que aspira a luchar por la permanencia en la máxima categoría. Carles Marco no renuncia a la filosofía de juego que le llevó al éxito la temporada pasada. La mitad de la plantilla, ya renovada, conoce perfectamente que el técnico de Badalona da prioridad a un juego rápido, una defensa intensa y una lucha irrenunciable por los rebotes. Los otros seis integrantes del plantel, recién llegados, tendrán semanas por delante para aclimatarse al estilo.

ENTRENAMIENTO LEYMA CORUÑA / Gus de la Paz

El club, con el director deportivo Charlie Uzal a la cabeza, dio prioridad en el mercado a perfiles que encajen en la forma de juego sobre nombres que tengan más cartel que encaje en el plan. "Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre", reconoció la semana pasada en una entrevista concedida a LA OPINIÓN. Así encaja Alonzo Verge, que ya conoce el Coliseum tras haber disputado de naranja el tramo final de la temporada 2024-25. Tomas Dimsa, Lukas Uleckas, George Conditt, Dmytro Skapintsev y Karlis Silins completan el apartado de novedades con la intención de mantener un equipo equilibrado en defensa, con presencia en la pintura y versatilidad en el tiro exterior e interior.

Hoja de ruta

El Leyma estrenó este martes los entrenamientos en el Coliseum. Alternará su pista principal con la nueva en el complejo deportivo de Elviña I. Utilizará esta nueva instalación secundaria cuando no esté disponible el multiusos, en lugar de trasladarse a la Polideportiva 2 de Riazor. Carles Marco apenas podrá trabajar esta semana con todos sus pupilos hasta el final de este mes.

La semana que viene se marchan cuatro jugadores a la ventana FIBA de agosto: Caio Pacheco (Brasil), George Conditt (Puerto Rico), Karlis Silins (Letonia) y Dmytro Skapintsev (Ucrania). Completarán los entrenamientos los vinculados del Xiria Eric del Castillo y Ouwa Camara, que está convocado con la selección sub 18 de Mali. Además, en la pretemporada naranja trabajará, también, el pívot coruñés Carlos Taboada. Ante la ausencia de los cincos del primer equipo, tendrá protagonismo en las sesiones de trabajo y en los primeros amistosos del verano.