El pickleball echa raíces en A Coruña: "En cinco meses vinieron a probar más de mil personas, incluidos abuelos y nietos"

Una pista con dimensiones de media cancha de tenis, palas con forma rectangular y un periodo casi nulo de aprendizaje entre el primer contacto con una bola y el primer peloteo contra un nivel. El pickleball ya es el deporte de raqueta más practicado en Estados Unidos y, poco a poco, se abre pase en el resto del mundo. En España se cuentan con los dedos de las manos los clubes que practican esta modalidad. Y en A Coruña, Bahía Pickleball quiere establecerse como un pionero capaz de enganchar a todas las personas que se animan a practicarlo. "En cuatro o cinco meses ya han pasado por nuestras instalaciones más de mil personas. Y regularmente, vienen más de 400", expone Francisco Lodeiro, uno de los gerentes del club coruñés.

Él, junto a su socio David Álvarez, llegó al pickleball como muchos de sus actuales clientes: por curiosidad. "Trabajábamos en Madrid, lo vimos por redes sociales y nos pareció interesante probar un deporte nuevo. De pequeño ya había practicado tenis y pádel y me pareció muy divertido porque es una mezcla entre ambos", confiesa Lodeiro. Al mudarse de regreso a A Coruña, tomaron la decisión de abrir su propio club, Bahía Pickleball, en la calle Galileo Galilei, 23.

Los gerentes de Bahía Pickleball, en sus instalaciones. / Gus de la Paz

En apenas unos meses, el proyecto ha comenzado con buen pie. "Llevamos cuatro o cinco meses y está viniendo mucha gente. El 90% no conocían el pickleball antes. Estamos en frente a un club de pádel y muchos vienen también a probar, pero todavía somos un deporte muy desconocido", reconoce. Cuenta más de un millar de personas que hayan pisado al menos una vez sus pistas. Y casi la mitad se han enganchado para acudir de forma regular, a través de sus escuelas, sus clases particulares o sus torneos mensuales.

Así se juega al pickleball

Se juega en una pista de 13,40 metros de largo y 6,10 metros de ancho, casi la mitad que una de tenis, y mantiene sus dimensiones tanto en partidos individuales como de dobles. Está prohibido golpear de volea en el sector más próximo a la red y solo suma puntos el bando a cargo del servicio. "Tienes golpes de volea como en el pádel, pero también otros de fondo como los de tenis", explica el gerente coruñés de Bahía Pickleball.

Un jugador se prepara para hacer un saque. / Gus de la Paz

No importa la edad ni el bagaje previo para agarrar una pala de pickleball. "Vienen a jugar madres y padres, abuelos y nietos. La edad media en nuestro club es de más de 50 años", detalla Francisco Lodeiro. Se debe, cree, a que es una disciplina menos lesiva que otras de pala. "El pickleball individual puede ser más intenso que el pádel, pero el dobles resulta bastante tranquilo porque no hay cristales, la pelota es más lenta y las palas no pegan tan fuerte", precisa. Sin tantos remates, son muchos los usuarios que se adentran en esta modalidad al sentir molestias en espalda, codo o rodilla en otros deportes de raqueta.

Torneos en A Coruña

Lodeiro destaca que la modalidad tiene una rápida curva de aprendizaje. "En media hora ya te diviertes y puedes pasar la bola, incluso gente que nunca ha cogido una raqueta, y puedes empezar a competir un poco", asegura uno de los propietarios de Bahía. Cada mes organizan un torneo de inicio y otro para deportistas más avanzados. Y la cifra de inscritos no deja de aumentar. "Tenemos grupos con más de 300 personas que se organizan para montar partidos con gente de un nivel similar. Cada vez estamos más llenos y empezamos a tener problemas porque tenemos todas las pistas reservadas, sobre todo por las tardes", detalla. Allí prestan palas y bolas a todos sus usuarios y un profesor se encarga de enseñar las normas a los novatos.

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En septiembre ya tienen 70 personas apuntadas para las clases, el método por el que muchos de sus alumnos se han aficionado a esta modalidad. Algunos ya participaron en el Coruña Open-Trofeo ABANCA, la cita del Pickle Pro Tour que se organizó hace unas semanas en el entorno de O Parrote. Con esta progresión, el pickleball pisa fuerte en una ciudad, A Coruña, que abraza cada vez con más entusiasmo esta nueva modalidad.