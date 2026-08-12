El Leyma Básquet Coruña ya conoce el calendario de regreso a la ACB: abre la liga ante el Barcelona y vivirá un diciembre de derbis

Hace dos años le tocó recibir al Real Madrid en el Coliseum y ahora le tocará viajar al Palau Blaugrana para enfrentarse al Barcelona. Los calendarios de la ACB le deparan emociones fuertes al Leyma Básquet Coruña para abrir campeonatos y en esta temporada de regreso a la éite, la 2026-27, no iba a ser menos. El duelo será el sábado 26 de septiembre a las 21.00 horas. El primer choque en el Coliseum está reservado para el Bilbao Basket el domingo 4 de octubre a las 12.00. La ACB dio a conocer este mediodía la hoja de ruta de una liga exigente que, además de ser la mejor de Europa, guarda esta campaña cuatro derbis para el equipo naranja, dos ante Breogán y dos ante Obradoiro, su reciente enemigo íntimo.

Calendario de la Liga ACB 2026-27 Calendario de la Liga ACB 2026-27

La suerte y los condicionantes de un calendario asimétrico le han deparado al Leyma un inicio con relativa calma, más allá de ese partido ante los catalanes. No será hasta el mes de diciembre y enero cuando vengan las curvas. El martes 8 de diciembre a las 17.00 horas recibirá al Real Madrid y antes de que acabe el año, le tocan los dos derbis a domicilio. El domingo 20 de diciembre a las 20.00 visitará al Obradoiro en Sar en un duelo que, por momento de la temporada, recuerda al de la campaña pasada en Primera RFEF. El miércoles 30 de diciembre a las 18.00 le espera el Breogán en el Pazo Universitario de Lugo. A finales de enero, el domingo 24 de enero a las 12.00, le aguarda el Real Madrid a domicilio.

Ya en los meses de marzo, abril y mayo vienen nuevas cumbres. Recibe al Obradoiro en el Coliseum el 14 de marzo, al Barcelona el 4 de abril y al Breogán el 16 de mayo. Este derbi final serán en la penúltima jornada de liga. Todos en domingo y a las 12.00 horas.

Con el campeón, el Valencia Basket, se encontrará fuera de casa el domingo 15 de noviembre a las 12.00 y le recibirá el sábado 30 de enero a las 18.00. Acaba el campeonato en el Martín Carpena el útimo fin de semana de mayo en horario por confimar frente a un Unicaja al que se medirá el casa el domingo 27 de diciembre a las 16.30

En pretemporada

El equipo coruñés inició este martes los entrenamientos en el Coliseum. Por delante tiene dos semanas para comenzar a ajustar las piezas, inculcar la filosofía del técnico de Badalona a los nuevos jugadores y avanzar en la puesta a punto. Disputará su primer amistoso el martes 25 de agosto (20.30 horas) contra el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa. El sábado 29 (20.30) se medirá al Palencia a domicilio.

Una semana más tarde, el fin de semana del 5 y el 6 de septiembre, disputará la Copa Galicia en el Fontes do Sar. Se medirá el sábado en las semifinales al COB. El domingo, en función de los resultados, jugará contra el Breogán o el Obradoiro, emparejados en la otra semifinal.

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El calendario de partidos continuará el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre en el Coliseum de Burgos. Disputará un triangular contra el San Pablo Burgos y el Bilbao Basket. El partido de presentación en casa será el viernes 18 de septiembre (18.00 horas) contra el Manresa en el Palacio de los Deportes de Riazor.