Mauro Triana, el atleta coruñés que desafía a las cuestas de A Coruña en TikTok: "Batí el récord mundial en Adormideras"

"Batí el récord mundial de la cuesta de Adormideras", presume con humor y orgullo el atleta coruñés Mauro Triana. Acostumbrado a entrenar por el entorno de la Torre de Hércules, el deportista del Coruña Comarca se aventuró a compartir en redes sociales sus retos en los firmes más empinados de la ciudad. Comenzó por el camino que recorría a diario entre el instituto y su casa. Y lleva ya unos meses causando sensación entre el atletismo popular coruñés con sus retos por toda la ciudad.

"Fui padre en noviembre y este año se complicó la cosa para entrenar. Empecé hace un mes, sin hacer nada excesivo, con la intención de volver a ser un atleta en septiembre", explica Mauro Triana. Tiene en su palmarés nueve títulos gallegos de los 100 metros lisos y múltiples participaciones en los campeonatos de España. El velocista, que compitió en Castellón en las últimas temporadas, regresó a casa para alternar su pasión con sus responsabilidades familiares y laborales. "Mi ilusión es ir al gallego, sin vistas ni siquiera al nacional, porque me gustaría ganar por décima vez los 100 metros", reconoce. Aunque sabe que no es sencillo y que no depende de él, no se desespera porque ve el atletismo con otros ojos. "Últimamente, me lo paso mejor entrenando que compitiendo", señala.

Los retos de Mauro Triana

Natural de Monte Alto, Mauro Triana tiene el entorno de Adormideras, la Torre de Hércules y el paseo marítimo como su particular pista de entrenamiento al lado de casa. "Un día me apeteció grabarme y ver cuanto tardo en subir la cuesta de Adormideras, ya que siempre entreno en ella y la subía todos los días cuando iba al instituto. Lo subí de broma a redes sociales diciendo que hice el récord mundial y tuvo cierta repercusión a nivel local", detalla como humor el velocista coruñés.

El atleta coruñés Mauro Triana. / Gus de la Paz

La de Adormideras fue la primera, pero no la única cuesta que pasó a formar parte de sus publicaciones. Desde entonces se lanzó a la aventura de probar, evaluar y superar las rampas más exigentes de la ciudad. Lo hace acompañado por otros deportistas de proximidad como la árbitra de fútbol y atleta Eugenia Gil Soriano o el halterófilo Martín Liste. "Martín compitió conmigo cuando éramos pequeños. Llevaba como diez años sin correr y casi le hago una faena porque ya no se acordaba, pero escogimos una cuesta cortita", explica Triana. Adelanta su intención de colaborar con más deportistas de proximidad en una serie de desafíos que buscan entretener y divulgar nuevos retos para los atletas populares que habitualmente pueblan el paseo marítimo y toda la ciudad.

Las cuestas de A Coruña

Probó los cambios de nivel de Bens, de Xuxán y del entorno del Milenium. Y aún recibe propuestas y desafíos por parte de sus seguidores. "Se animan a proponer cuestas que suben ellos corriendo o por donde caminan habitualmente. Hay algunas terribles, con aceras de medio metro y tráfico, que quizá tienen que quedar para otra temporada", comenta.

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Entre todas las que ha completado hasta el momento, tiene claro cuál es la más exigente: "La de O Portiño a Bens", señala sin dudar. "La hice con Ana, una amiga que también es atleta, y yo tuve que subirla andando. Desde lejos ya asusta un poco, es para gente que esté muy en forma", añade. Aún tiene más ideas por delante y está abierto a recibir recomendaciones de todos los barrios y del área metropolitana. No obstante, cree haber detectado su reto definitivo: "La más complicada de todas la dejaré para el final, pero todavía no la puedo desvelar", concluye Mauro Triana.