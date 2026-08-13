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Paula Otero no disputará la final de 1.500 metros en el Europeo de París

Fue séptima en su serie y el décimo tercer tiempo en todas las series

Paula Otero, en la previa de la competición en aguas parisinas.

Paula Otero, en la previa de la competición en aguas parisinas. / RFEN/Andrea Staccioli

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

Tras sus experiencias en aguas abiertas, Paula Otero se lanzó este jueves a la pileta de París para buscar un hueco en la final de los 1.500 metros en el Europeo, pero no fue posible para la nadadora coruñesa del Club Natación Arteixo. Otero fue séptima en su serie con un tiempo de 16:36.80, que le valió para sumar el décimo tercer tiempo entre las tres series. Solo se clasificaban para la final del jueves las ocho mejores con dos reservas y, por lo tanto, tendrá que centrarse ahora en las series preliminares de los 400 metros que debe afrontar el domingo a las 9.30. La final sería esa misma tarde. Para la final de 1.500 sí que se clasificaron otras dos españolas: Ángela Martínez y María de Valdes, exnadadora del Liceo, ahora de vuelta en Málaga.

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