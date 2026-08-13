Yulenmis Aguilar se juega este viernes el pase a la final del Europeo de Birmingham
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Tras «un año de transición» después de la operación de codo a la que se sometió, la lanzadora de jabalina hispanocubana Yulenmis Aguilar, afincada en Oleiros, aspira a lo máximo en el Europeo de Birmingham. «Cualquier resultado que no sea una medalla, será mediocre», admitió valiente hace unos días en LA OPINIÓN después de haberse proclamado campeona de España con holgura. Esta mañana disputará el clasificatorio para una final en la que se jugará los metales el próximo domingo. Con la octava mejor marca del año (61.83, logrados el 13 de enero en Pamplona) y aspirando a todo, Aguilar debería ser una de las protagonistas de ese duelo del fin de semana y no tener problemas para superar la ronda previa de hoy.n
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