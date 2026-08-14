El Leyma Coruña y Xurxo Souto, juntos por una "arroutada"

"É o momento da nosa arroutada", reza la campaña del Leyma Básquet Coruña para la nueva temporada 2026-27, la segunda de su historia en la Liga ACB. Mientras los pupilos de Carles Marco se ponen manos a la obra, con los primeros entrenamientos de pretemporada ya en marcha, el club mantiene viva la llama y el espíritu de un proyecto que quiere mantener las señas de identidad de la ciudad.

El club difundió en sus redes sociales una campaña de promoción para el nuevo curso en la que reivindica su esencia común con la ciudad con la colaboración de Xurxo Souto. EL líder de Os Diplomáticos de Monte Alto recalca la importancia del concepto de "arroutada", que el grupo defendió en su primer álbum. "Arroutada es fuerza vital. Ese talento que sale desde dentro y que te permite cambiar las cosas", defiende Xurxo Souto en el vídeo compartido por el Básquet Coruña. No dar nada por sentado y guiarse por las ganas de "cambiar el mundo y la propia realidad", son ideales que defienden el artista coruñés y el conjunto naranja.

Invita Xurxo Souto a vivir esta segunda etapa del Leyma en la Liga ACB con ganas de soñar e ilusionarse mientras se persigue el objetivo de la permanencia en la máxima categoría. "Las cosas no son como nos dicen que tienen que ser, sino como pueden ser en nuestro corazón", insiste Xurxo Souto.

El calendario del Leyma

La particular arroutada del Leyma Coruña arrancará oficialmente el sábado 26 de septiembre contra el Barça en el Palau Blaugrana. La primera oportunidad de ver a los hombres de Carles Marco en el coliseum será una semana más tarde, el domingo 4 de octubre (12.00 horas) contra el Bilbao Basket.

Aunque para el inicio de liga falta todavía mes y medio, el conjunto naranja no tiene tiempo que perder en la pretemporada. Fue uno de los primeros en regresar al trabajo y cuenta ya los días para empezar con el calendario de amistosos. El primero será el martes 25 de agosto en Vilagarcía de Arousa contra el Obradoiro. Esa misma semana, el sábado 29, visita al Palencia en su pabellón.

Noticias relacionadas

El 5 y el 6 de septiembre se jugará la Copa Galicia. El sábado (19.00 horas) afrontará la semifinal ante el COB. El domingo, podrá esperar al Breogán o al Obradoiro. El fin de semana del 11 y el 12 de septiembre disputará un triangular en el Coliseum de Burgos contra el San Pablo y el Bilbao. Acabará la pretemporada el 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Manresa.