Atletismo
Yulenmis Aguilar luchará por las medallas en el Campeonato de Europa
Consiguió el pase a la final con un lanzamiento de 59,85 metros y la quinta mejor marca de la ronda de clasificación | Buscará las preseas este domingo
Yulenmis Aguilar cumplió el primer trámite en el Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham. La lanzadora hispanocubana afincada en Oleiros consiguió el pase a la final de lanzamiento de jabalina al firmar el quinto mejor registro de la ronda de clasificación. Consiguió una marca de 59,85 metros, con margen de mejora respecto a los guarismos que consiguió recientemente, pero no sufrió para pasar entre las doce mejores del Viejo Continente. Este domingo luchará por las medallas, su objetivo irrenunciable en su primera gran cita internacional tras pasar por el quirófano el año pasado por una lesión de codo.
"No era lo que esperaba hoy. Valgo más de lo que he lanzado. Estoy feliz y nada más", reflexionó Yulenmis Aguilar ante los micrófonos de RTVE nada más concluir la serie de clasificación de lanzamiento de jabalina en el Europeo de Birmingham. La lanzadora que entrena con Raimundo Fernández salió a competir en el segundo turno de la fase de clasificación. En la primera manga, solo una rival logró superar los 61 metros que otorgan el pase directo a la final, la suiza Leone Hügli, que firmó un registro de 62.33 metros.
La actuación de Yulenmis
Aguilar, que hace dos semanas se proclamó campeona de España, llegó a Birmingham con la intención de presentar sus credenciales y postularse como aspirante a las medallas. Y, aunque no logró el pase directo, firmó un primer lanzamiento que ya le sirvió para pensar en la final. Lanzó la jabalina a 59,85 metros, colocándose momentáneamente cuarta de la general y líder de su grupo. Solo la turca Esra Türkmen logró rebasarla en el segundo intento. Repitió esfuerzos Yulenmis, que en su segundo lanzamiento solo pudo firmar un 56,97. Al ver que sus rivales no la superaron en el último intento, renunció a lanzar una tercera vez.
Yulenmis pasa con el quinto mejor registro y luchará este domingo por las preseas. "Con 62 metros podría estar la medalla", estimó la lanzadora hispanocubana afincada en Oleiros nada más terminar la competición. Será una competencia dura, pero con registros que ya ha alcanzado en su carrera para ilusionarse con un metal en este Europeo.
- Cristina Arámbula y la revolución de la natación artística española en el Europeo de París: «Rusia nos ha puesto la alfombra roja para liderar la ‘sincro’, vienen años muy bonitos»
- Charlie Uzal, director deportivo del Leyma: 'Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre
- El Liceo completa el rompecabezas: Edu Lamas, Franco Platero y Eloi Martínez cierran la plantilla 2026-27
- Qué es la Liga U y por qué el Leyma Coruña no participa en ella tras subir a la ACB
- Antonio Hidalgo perfila la medular del Deportivo en Primera División
- El Leyma Coruña refuerza su juego interior con el fichaje de George Conditt IV
- Tomas Dimsa completa el juego exterior del Leyma Coruña
- El gigante ucraniano Dmytro Skapintsev cierra la pintura del Leyma Coruña