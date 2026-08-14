Yulenmis Aguilar luchará por las medallas en el Campeonato de Europa

Yulenmis Aguilar cumplió el primer trámite en el Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham. La lanzadora hispanocubana afincada en Oleiros consiguió el pase a la final de lanzamiento de jabalina al firmar el quinto mejor registro de la ronda de clasificación. Consiguió una marca de 59,85 metros, con margen de mejora respecto a los guarismos que consiguió recientemente, pero no sufrió para pasar entre las doce mejores del Viejo Continente. Este domingo luchará por las medallas, su objetivo irrenunciable en su primera gran cita internacional tras pasar por el quirófano el año pasado por una lesión de codo.

"No era lo que esperaba hoy. Valgo más de lo que he lanzado. Estoy feliz y nada más", reflexionó Yulenmis Aguilar ante los micrófonos de RTVE nada más concluir la serie de clasificación de lanzamiento de jabalina en el Europeo de Birmingham. La lanzadora que entrena con Raimundo Fernández salió a competir en el segundo turno de la fase de clasificación. En la primera manga, solo una rival logró superar los 61 metros que otorgan el pase directo a la final, la suiza Leone Hügli, que firmó un registro de 62.33 metros.

La actuación de Yulenmis

Aguilar, que hace dos semanas se proclamó campeona de España, llegó a Birmingham con la intención de presentar sus credenciales y postularse como aspirante a las medallas. Y, aunque no logró el pase directo, firmó un primer lanzamiento que ya le sirvió para pensar en la final. Lanzó la jabalina a 59,85 metros, colocándose momentáneamente cuarta de la general y líder de su grupo. Solo la turca Esra Türkmen logró rebasarla en el segundo intento. Repitió esfuerzos Yulenmis, que en su segundo lanzamiento solo pudo firmar un 56,97. Al ver que sus rivales no la superaron en el último intento, renunció a lanzar una tercera vez.

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Aguilar, durante uno de sus lanzamientos / RFEA

Yulenmis pasa con el quinto mejor registro y luchará este domingo por las preseas. "Con 62 metros podría estar la medalla", estimó la lanzadora hispanocubana afincada en Oleiros nada más terminar la competición. Será una competencia dura, pero con registros que ya ha alcanzado en su carrera para ilusionarse con un metal en este Europeo.