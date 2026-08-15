Los 400 metros libres, la última prueba de Paula Otero en el Europeo de natación

La nadadora coruñesa Paula Otero concluye hoy su participación en el Campeonato de Europa de natación de París. La representante del Club Natación Arteixo compite en los 400 metros libres en piscina. Arranca la primera manga desde las 9.30 horas, en una prueba en la que compartirá la piscina con la exnadadora del CN Liceo María de Valdés. En caso de pasar, nadará la final por la tarde, a las 19.12 horas.

Paula Otero lleva dos semanas en París, centrada primero en las pruebas de aguas abiertas y, la última semana, en las de piscina. La coruñesa se quedó este jueves fuera de la final de los 1.500 metros en el Europeo. Terminó séptima de su serie y decimotercera en la general. Solo clasificaron las ocho mejores y dos reservas a la pugna por las medallas.

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Ahora, la nadadora del CN Arteixo gasta su última bala en el Campeonato de Europa con los 400 metros libres. No lo tendrá sencillo. Clasificó con una marca de 4:11.24, a casi ocho segundos de la mejor de su serie, la italiana Simona Quadarella, y a nueve de la mejor marca general, en manos de la alemana Isabel Gose.