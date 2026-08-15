Automovilismo
Cuatro campeones del mundo ruedan en el circuito de As Pontes
Stig Blomqvist, Miki Biason, Petter Solberg y Luis Moya participan como invitados en el Rallyshow Deputación de A Coruña
El circuito de As Pontes reúne este fin de semana a cuatro campeones del mundo con motivo de la segunda edición del Rallyshow Deputación da Coruña. Stig Blomqvist, Miki Biason, Petter Solberg y el coruñés Luis Moya participaron este sábado en la presentación de la cita, que disputa hoy en el trazado pontés.
Las cuatro leyendas del rally mundial fueron las estrellas de una cita que pone el foco del mundo del motor en la provincia de A Coruña. Probaron el trazado, firmaron autógrafos y se llevaron toda la atención de la afición gallega al deporte de motor antes de salir a pista para celebrar los entrenamientos libres de la competición.
El Rallyshow Deputación de A Coruña copará la atención durante toda la jornada del domingo. Desde las 9.00 horas comenzarán a desfilar por el asfalto las diferentes categorías y mangas con exhibiciones de carcross, drift y otras disciplinas del motor. Tras los entrenamientos libres y la clasificación matutina, la competición elevará el tono en la sesión vespertina. Se disputarán los octavos, cuartos, semifinales y la lucha por el tercer puesto. Está previsto que la gran final arranque a las 17.45 horas.
A partir de las 18.00 se celebrará la entrega de trofeos y, a las 18.30 horas, habrá una última exhibición en la que participarán los pilotos invitados a esta segunda edición del Rallyshow en el circuito de As Pontes.
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