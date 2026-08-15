Santi Martínez, excanterano del Leyma Coruña: "Cumplí un sueño cuando Epi me hizo debutar en la ACB ante el UCAM Murcia"

Santi Martínez (A Coruña, 2004) es el primer y, por ahora, único coruñés que ha defendido la camiseta del Leyma Coruña en la Liga ACB. Lo hizo ante la mirada de Giannis Antetokounmpo en la pista del UCAM Murcia. El jugador formado en la base naranja cumplió un ciclo de cinco años como jugador vinculado, alternando entrenamientos a las órdenes de Sergio García, Diego Epifanio y Carles Marco con su rutina en el Xiria de Carballo. Al superar la categoría sub 22, pone fin a su etapa en el día a día del club naranja con gratitud por los sueños cumplidos.

¿Cómo se encuentra?

Estoy bien. Al final, sabía que este momento llegaría algún día. Era consciente de que cuando pasase la edad sub 22 no podría seguir siendo un vinculado. Era algo que ya sabía y me siento bien.

Siendo un jugador de la casa, ¿con qué se queda de todos estos años en el club?

Al tener la facilidad de estar en casa, con tus padres y tu familia, es algo que te ayuda mucha. En nombre todos los vinculados, siempre nos hemos sentido como uno más. Puede parecer que estamos a la sombra a o no se nos ve tanto, pero cuando un jugador se hace daño o hay algún enfermo o hace falta entrenar con catorce o quince, siempre estamos ahí. Siempre hemos intentado ayudar al equipo en todo lo que hemos podido.

¿Qué significó para usted comenzar a entrar en los planes del primer equipo hace ya cinco años?

Yo no me lo esperaba para nada. Estaba en 2º de Bachillerato y mi idea era irme a estudiar ese curso a Estados Unidos. Recuerdo que volví de Madrid en coche y antes de ir a casa, pasé por las oficinas del club. Allí me dijeron que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo. Sergio y su equipo decidieron que fuese yo quien estuviese esa temporada con ellos. No lo tenía planeado, surgió todo de repente. Que Epi contara conmigo después de la lesión y tras llevar meses parado y sin tocar pista, fue un voto de confianza muy importante. Le estoy muy agradecido por lo que me ha ayudado en estos años que he estado vinculado al equipo. Él podría haber dicho ‘pobre, se ha lesionado’, pero decidió contar conmigo y apostar por mí.

Debut en la ACB

De LEB Oro a ACB, con aquel virus después de Navidad y un debut delante de nada menos que Giannis Antetokoumpo en el partido contra el UCAM Murcia. ¿Cómo lo recuerda?

Eso fue increíble. Me reía cuando lo hablaba con mis amigos. Ellos no controlan mucho, pero nos reíamos al decirme ‘un MVP de la NBA te está viendo jugar’. Aquel virus fue un momento duro de la temporada. Muchos jugadores estaban tocados. Era un partido contra el Valencia y ni siquiera tenía claro que se fuera a jugar. Había días con cinco o seis jugadores enfermos y tuvimos que ir dos o tres vinculados. Aunque fuese por el virus, fue muy chulo. Además, ese año fue especial por la química de los tres vinculados, con Omar (Thiam) y Niko (Cebrián). Poder estar los tres en un banquillo o calentando en un partido de ACB, en el Coliseum y con todas esas personas viéndote, era muy chulo. Epi apostase por mí en Murcia y por la constancia o los años me diese la oportunidad de salir a jugar, para mí fue un sueño cumplido. Siempre soñaba con esto de pequeño. Cuando llevas tiempo, lo tienes más asumido, pero es algo que no todo el mundo puede conseguir. Estoy muy agradecido por todo ello.

Santi Martínez (Tercero arrodillado por la izquierda) en su primer entrenamiento con el Leyma Coruña en 2021. / LOC

En estos años compartió vestuario con muchos compañeros. ¿Con cuál se queda especialmente?

Pasó mucha gente por el vestuario, pero me quedaría con Álex Hernández. Es la figura que siempre está pendiente de los vinculados, un capitán. No se ocupa de nosotros, pero le comentábamos cualquier cosa y la solucionaba. Fuera de la pista, fue alguien que me ayudó mucho. Él sabe que le estoy muy agradecido. Ha sido como un hermano mayor para mí en el equipo. En el primer ascenso, él sabía la ilusión que me hacía. Él me dejó salir con él enseñando el trofeo al llegar de Melilla. Me dijo él que lo hiciese.

¿Qué le espera ahora?

Este año me quedo en el Xiria, eso está confirmado. Luego, no lo sé. Uno de mis incentivos ha sido el tema académico. Me queda terminar la carrera y hacer prácticas, a ver dónde las encuentro. Luego, no lo sé. Puede irme muy bien, muy mal, lesionarme… Por ahora sigo en Xiria y tengo muchas ganas. Nadie contaba con nosotros el año pasado ahí arriba en la tabla y a ver en ese podemos hacer un papel parecido.