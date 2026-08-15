Atletismo
Yulenmis Aguilar aspira a las medallas en el Europeo de Birmingham
Disputa este domingo la final de lanzamiento de jabalina tras pasar con la quinta mejor marca en la ronda preliminar
El Campeonato de Europa de atletismo que se disputa esta semana en Birmingham concluye este domingo y puede hacerlo con un metal con acento coruñés. Yulenmis Aguilar disputa desde las 19.55 horas la final de lanzamiento de jabalina, en la que aspira a hacerse con uno de los cajones del podio. La atleta hispanocubana afincada en Oleiros pasó a la final este viernes con el quinto mejor registro de la ronda preliminar, una marca de 59,85 metros. Tiene margen de mejora en sus lanzamientos para opositar a la medalla, un objetivo irrenunciable para ella en Birmingham.
Yulenmis no terminó del todo satisfecha la primera ronda sobre el tartán en tierras inglesas. Su quinta plaza, que consiguió con el primero de sus lanzamientos, fue suficiente para darle el pase a una final en la que entraron las doce mejores de la clasificatoria. La lanzadora que entrena Raimundo Fernández sabe que tiene en sus manos lanzamientos más lejanos y macas más altas, con las que aspira a pelear por las medallas. Solo una lanzadora, la suiza Leone Hügli, superó los 62 metros en la primera fase de la competición, un registro en el que, estima Aguilar, estará la pugna por los metales.
El objetivo de Yulenmis
La lanzadora hispanocubana busca su primera medalla como atleta española. En el Europeo de Roma de 2024 solo pudo ser decimotercera con un registro de 57,27 metros, lastrada por una lesión de hombro. Se sobrepuso a esas mismas molestias para conseguir un diploma en los Juegos Olímpicos de París. Terminó sexta con una marca de 62,78 metros.
Después de pasar por el quirófano a mediados del año pasado por otro problema en el codo, la oleirense se proclamó hace unas semanas campeona de España. Quiere, también, reinar a nivel internacional con su vista puesta en acumular éxito tras éxito camino de Los Ángeles.
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