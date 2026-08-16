Paula Otero se despide del Europeo fuera de la final de 400 metros libres

Paula Otero se despidió este domingo del Campeonato de Europa de natación de París sin poder optar a las medallas los 400 metros libres. La nadadora del Club Natación Arteixo quedó decimoquinta de la general en la ronda preliminar y no podrá competir esta tarde en la final. La coruñesa, que nadó en la serie más rápida, firmó una marca de 4:17.03, a cinco segundos de los registros que firmaron las nadadoras que accedieron a la lucha por las preseas.

La aventura de Paula Otero en París ha sido una lección de aprendizaje y competición pura contra las mejores del Viejo Continente. Sabía la nadadora coruñesa que no tenía las marcas para asegurar un pase plácido a la final. Además, quedó encuadrada en la serie con las nadadoras más rápidas. Con la retirada de la exnadadora del CN Liceo María de Valdés, que se retiró antes de competir en los 400 metros libres, la deportista del CN Arteixo fue la única española en liza.

Solo pudo terminar séptima, a nueve segundo de la ganadora de la serie, la italiana Simona Quadarella, y a cinco de las últimas clasificadas a la final, que pasaron con un tiempo de 4:12.05. La coruñesa se quedó también a un margen similar de la marca con la que entró al Europeo, un 4:11.24 que le hubiese servido para pasar entre las ocho mejores.

Balance del Europeo

Después de varias semanas en la capital francesa, entre las pruebas de aguas abiertas y de piscina, Paula Otero pone fin a su participación en la gran cita del Viejo Continente con resultados esperanzadores en su primera gran experiencia en la categoría absoluta. Terminó undécima en los cinco kilómetros en las aguas del río Sena, donde se disputaron las pruebas de los Juegos Olímpicos de París, a los que ella no pudo clasificarse. Acarició el top 10 en esa prueba y se coló en la zona noble en la segunda, los 3K knockout. Terminó séptima en la prueba eliminación, novedad en los últimos años en las aguas abiertas.

Paula Otero y Mateo García posan a orillas del río Sena. / CNA

Tras brillar al inicio de esta temporada en la piscina, con su especialidad en los 1.500 metros y los 400 metros libres, siguió estas semanas en París para competir contra las mejores de Europa en estas distancias. En la más larga, que nadó este pasado miércoles, solo pudo ser séptima en su serie y decimotercera en total en la primera ronda. Tampoco consiguió el pase a la final este domingo en los 400 metros libres, pero sigue dando pasos mientras se asienta entre las mejores de Europa.

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Además de Paula Otero, la natación coruñesa contó en París con Mateo García. El nadador, también del CN Arteixo, limitó sus esfuerzos a las aguas abiertas en el Sena. Cayó en la semifinal del 3K knockout, su mejor prueba, tras haberse codeado con los mejores en la primera ronda. Una mala posición en la prueba, mientras pugnaba por el pase a la final, le dejó metido en un embudo con otros competidores y le impidió acceder a la lucha por las medallas. Antes, fue decimoséptimo en los 10 kilómetros y vigésimo tercero en los cinco kilómetros.