Yulenmis Aguilar se queda lejos de las medallas en el Europeo

Yulenmis Aguilar se marcha con un resultado muy amargo de Birmingham. La lanzadora hispanocubana afincada en Oleiros llegó al Campeonato de Europa con la intención de sumar una medalla a su palmarés, pero se marchó con las manos vacías en una final en la que estuvo lejos de sus registros de esta temporada. Terminó novena con un mejor lanzamiento de 57,06 metros, sin opción de entrar en la mejora. Se quedó a casi tres metros del registro que firmó este viernes en la ronda preliminar y del que le valió hace dos semanas para proclamarse campeona de España. "Este es un año complicado, de transición, pero eso no justifica este resultado. No estuve a la altura", reconoció en los micrófonos de RTVE tras cerrar su participación en el Europeo. Se mostró molesta porque no le permitieron llevar a su entrenador, Raimundo Fernández, a la competición.

La lanzadora hispanocubana hizo los deberes en la preliminar con una marca de 59,85 metros, pero sabía que tenía en sus manos margen de mejora para optar a los metales, su gran objetivo en Birmingham. La final, en la sesión vespertina que clausuró el Europeo de atletismo, comenzó con pocas sonrisas entre las favoritas. La noruega Sigrid Borge, la gran candidata al oro, no logró superar los 60 metros al abrir la competición. Tampoco la serbia Vilagos, la turca Türkmen ni la suiza Hügli presentaron sus credenciales. Solo la croata Sara Kolak, con un primer intento de 62,43, se mostró satisfecha entre las contendientes a las preseas.

Yulenmis, la sexta en lanzar, tampoco se contentó con su primer intento. Le salió demasiado raso y se clavó en el césped a una distancia de 55,62. La alemana Julia Ulbricht, con 61,53 en su primer intento, acompañó a Kolak por encima de los 60 metros. La francesa Minard, la italiana Padovan y la polaca Masiak-Giugia relegaron a la hispanocubana al séptimo puesto al final de la primera ronda.

Sin opción de mejora

Apretó Yulenmis Aguilar, que se crece ante la presión de rivales de entidad. Firmó 57,06 metros en un segundo intento con mejores sensaciones, pero todavía lejos de las medallas. Cayó a la octava plaza tras la mejora de la serbia Vilagos, que alcanzó los 60,93 metros para cerrar de forma provisional el podio. Aguilar se jugó el pase a la mejora en su tercer lanzamiento, en el que tenía que defender su posición entre las ocho mejores del concurso. Buscó en su brazo derecho los metros necesarios para mantener su intención de luchar por los metales. Pero la moneda salió cruz.

Noticias relacionadas

La turca Esra Türkmen elevó su marca hasta los 59,29 metros y relegó a Yulenmis al noveno puesto provisional, del que la oleirense no pudo escapar. Su tercer lanzamiento se quedó en 55,78 metros, algo que le impidió subir posiciones y la dejó eliminada del concurso. Ninguna de las lanzadoras restantes la superó, pero se tuvo que conformar con una novena posición muy amarga por el resultado, por las sensaciones y por las marcas, alejada de los metales y de sus propios registros.