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Hockey sobre patines | OK Liga Iberdrola

El Marineda abre la campaña de abonados para su estreno en la OK Liga Iberdrola

Ofrece carnés individuales a 20 euros y tres modalidades para familias enteras entre 40 y 100 euros | Disputará sus partidos como local en el Palacio de los Deportes de Riazor

El Marineda Hockey celebra su ascenso a la OK Liga Iberdrola la temporada pasada.

El Marineda Hockey celebra su ascenso a la OK Liga Iberdrola la temporada pasada. / Casteleiro

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Marineda Hockey abrió este lunes la campaña de abonados para la temporada 2026-27, en la que vivirá su primera experiencia en la OK Liga Iberdrola. El conjunto coruñés, fundado el verano pasado, consiguió un ascenso inmaculado en la OK Plata Femenina, en la que no perdió ningún partido y se proclamó, también, campeón de la Copa Princesa. Para su estreno en la máxima categoría busca todo el apoyo de la afición coruñesa al hockey sobre patines en el Palacio de los Deportes de Riazor, su nuevo hogar.

La campaña de abonados del Marineda cuenta con cuatro modalidades de abono. El socio individual tiene un precio de 20 euros por persona. El familiar, que cuesta 40 euros, incluye carné para todos los miembros de una familia que residan en el mismo domicilio. Abre, también, las categorías de socio plata (60 euros) y oro (100 euros), con beneficios específicos para cada una. Ambas contarán con carnés para toda la unidad familiar y recibirán productos oficiales del club como regalo por su compromiso con el proyecto. Los abonos se pueden tramitar a través del portal de Cluber del Marineda.

El proyecto del Marineda

El Marineda desembarca en la OK Liga Iberdrola con apenas doce meses de vida. El club, fundado el año pasado e integrado por un núcleo importante de exjugadoras del Liceo y del HC Coruña, comenzó su camino en la OK Plata Femenina. La calidad diferencial del plantel permitió destacar una temporada en la que terminaron invictas y lideraron la tabla durante todo el curso.

Este verano, el proyecto cambió de entrenador. Ángel Galmán tomó el relevo de Nelson Obelleiro en el banquillo de las verdes. El experimentado preparador coruñés, con pasado en el Liceo, el Cerceda, el Borbolla o el Dominicos, asume el mando de un proyecto que aspira a echar raíces en la máxima categoría del hockey sobre patines nacional.

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En el cambio de categoría adoptan, también, un nuevo hogar. Tras disputar sus partidos el curso pasado en el Agra I, esta campaña se trasladan al Palacio de los Deportes de Riazor. Arrancarán la liga como locales el último fin de semana de octubre contra el Sant Cugat.

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