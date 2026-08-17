El OAR estrena la pretemporada contra el Cisne en la Supercopa de Galicia

Todos los caminos tienen un principio. Y el del Attica 21 Hotels OAR Coruña en la temporada 2026-27 arranca este martes (18.30 horas) en Pontevedra contra el Cisne. El conjunto coruñés arranca su particular calendario de amistosos con la semifinal de la Supercopa de Galicia ante un rival directo de la División de Honor Plata. Los de Nando González, que aspiran este curso a establecerse en la zona noble de la categoría, aspiran comenzar con buen pie una semana en la que tienen otros dos compromisos de preparación. En el horizonte espera el Cangas, que ya tiene su plaza asegurada en la final del torneo autonómico por su condición de equipo de Liga Asobal.

De rojiblanco, y no de azul, pero con el mismo gen competitivo de siempre. El OAR inicia esta semana su andadura en la pista con tres compromisos en los que quiere empezar a deslizar algunas de las claves de su renovado e ilusionante proyecto. Aspira el equipo coruñés a luchar por los puestos de fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano español. Y lo hace con un plantel en el que siguen diez de las figuras del curso pasado y al que se han sumado nueve fichajes llamados a elevar la experiencia, el talento y las virtudes de un equipo que no se conforma con ser uno más en Plata.

La plantilla y el cuerpo técnico del OAR, en la presentación del nuevo proyecto en el hotel Attica 21 / Casteleiro

El equipo regresó al trabajo a comienzos de agosto y, tras un par de semanas en dinámica, da un paso más en su preparación de la temporada. "Tenemos muy buenos jugadores, pero hay que convertirlos en un gran equipo", advirtió el técnico, Nando González, en la presentación del proyecto oarista. El camino empieza ante un Cisne al que tendrá que medirse, también, en la competición regular esta temporada. En la final, que se disputará el 30 de agosto en Tui, espera el Balonmán Cangas, el único representante gallego en Asobal. Las entradas para el duelo en Pontevedra cuestan 6 euros. Los menores de 15 años podrán acceder gratis.

Dos amistosos benéficos

Tras el duelo directo ante el Cisne, y antes de pensar en una hipotética final gallega ante el Cangas, el OAR tiene dos compromisos más en el calendario de esta semana, ambos benéficos y en San Francisco Javier. Este miércoles (19.00 horas) se enfrentará al Balonmán Culleredo de Primera Estatal y el sábado 22 de agosto (19.00 horas) recibirá al Gaia portugués. Ambos encuentros tendrán carácter solidario, con entradas a 5 euros. La recaudación se destinará íntegramente al ICB Coruña, equipo de balonmano en silla de ruedas de la ciudad que el año pasado fue subcampeón de España.

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El 4 de septiembre celebrará su partido de presentación en casa contra el Ademar León. La liga comenzará el fin de semana del 12 de septiembre en la pista del Antequera. Una semana más tarde, recibirá al Anaitasuna en su primer encuentro como local.