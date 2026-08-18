31-32 | El OAR remonta sobre la bocina al Cisne y jugará la final de la Supercopa Galicia

El Attica 21 Hotels OAR arrancó la pretemporada con una victoria con muchísimo sufrimiento en la pista del Cisne (31-32) para clasificarse a la final de la Supercopa Galicia. El conjunto coruñés remontó en los últimos cinco minutos un encuentro en el que los pontevedreses impusieron el ritmo y llevaron la voz cantante en el marcador durante más de 50 minutos. El Cangas, de Liga Asobal, espera en la final, aunque antes tiene por delante dos amistosos en San Francisco Javier, ante el Culleredo y el Gaia portugués.

Fue el primer día de los nuevos pupilos de Nando González. Nueva equipación, con el rojiblanco de nuevo en la piel del OAR, pero el mismo gen competitivo de las últimas temporadas. Costó coger ritmo en el primer ensayo veraniego. Los oaristas comenzaron a tantear su nuevo juego, pero siempre se vieron a remolque, con dos o tres goles de desventaja. Caían 15-12 al descanso.

Segunda parte

Diego Martínez puso empeño en el inicio del segundo tiempo para tratar de revertir la situación con sus tantos, pero el Cisne se mostró sólido e, incluso, amenazó con romper el partido antes del tramo final. Llegaron a mandar por cinco goles los pontevedreses (27-22) a diez minutos de la conclusión.

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La reacción oarista tardó, pero llegó a tiempo. Xabi Barreto, desde su extremo zurdo, inició una remontada en la que le secundaron otros recién llegados como Jacob Díaz, Ángel Iglesias o Nacho Valles. Llegó el empate (30-30) y una fugaz ventaja (30-31) con la que todo quedó por decidir en el último minuto. El Cisne buscó las tablas, pero a Barreto, en su primer partido con el OAR, le dio tiempo, a cuatro segundos de la conclusión, de anotar el gol del triunfo.