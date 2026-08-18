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Águeda Marqués se suma a Adrián Ben entre las caras conocidas que correrán la Coruña10

Hay ya más de 2.600 atletas inscritos

Águeda Marqués en los Juegos de París

Águeda Marqués en los Juegos de París / Miguel Tona / EFE

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RAC

A Coruña

La Coruña10, la carrera popular de 10 kilómetros de A Coruña, avanza ya hacia su fecha de celebración el 4 de octubre y anuncia una nueva atleta que correrá la prueba, la atleta olímpica Águeda Marqués.

Marqués, quien está especializada en mediofondo y fue finalista en la prueba de 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024, correrá también tras anunciarse a Adrián Ben como otra de las estrellas invitadas. Esta prueba servirá para continuar en la recuperación de diversas molestias físicas sufridas últimamente.

“Me apetece mucho correr el 10K en A Coruña porque, además, creo que es una forma muy especial de empezar una nueva temporada y hacer un poco borrón y cuenta nueva después de este año tan difícil para mí. A Coruña es una de mis ciudades favoritas y tengo muchas ganas”, explica Marqués en una nota de prensa del Concello de A Coruña.

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Marqués se suma así a los más de 2.600 corredores que se han apuntado ya a la carrera en las diversas categorías. Quien desee participar podrá hacerlo hasta el 25 de septiembre, aunque posteriormente se abrirá un plazo extraordinario salvo que se agoten los dorsales previstos.

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