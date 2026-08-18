Águeda Marqués se suma a Adrián Ben entre las caras conocidas que correrán la Coruña10
Hay ya más de 2.600 atletas inscritos
La Coruña10, la carrera popular de 10 kilómetros de A Coruña, avanza ya hacia su fecha de celebración el 4 de octubre y anuncia una nueva atleta que correrá la prueba, la atleta olímpica Águeda Marqués.
Marqués, quien está especializada en mediofondo y fue finalista en la prueba de 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024, correrá también tras anunciarse a Adrián Ben como otra de las estrellas invitadas. Esta prueba servirá para continuar en la recuperación de diversas molestias físicas sufridas últimamente.
“Me apetece mucho correr el 10K en A Coruña porque, además, creo que es una forma muy especial de empezar una nueva temporada y hacer un poco borrón y cuenta nueva después de este año tan difícil para mí. A Coruña es una de mis ciudades favoritas y tengo muchas ganas”, explica Marqués en una nota de prensa del Concello de A Coruña.
Marqués se suma así a los más de 2.600 corredores que se han apuntado ya a la carrera en las diversas categorías. Quien desee participar podrá hacerlo hasta el 25 de septiembre, aunque posteriormente se abrirá un plazo extraordinario salvo que se agoten los dorsales previstos.
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