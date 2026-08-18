Ignacio Breteau, el tirador coruñés en los Juegos del Mediterráneo: "Me veo capaz de pelear por las medallas"

"Clasificarse para los Juegos Olímpicos es enrevesado, pero somos un equipo joven, quedamos cuartos en una Copa del Mundo y podemos hacerlo", apunta con ambición Ignacio Breteau. Con su careta, su chaqueta y su florete emprende esta semana el viaje hacia Taranto (Italia) para disputar los Juegos del Mediterráneo. El referente del Club Esgrima Atlántico es una de las bazas de la esgrima española y coruñesa para pensar en una presencia olímpica en Los Ángeles. El camino, tan exigente como complicado, no deja de ser un aliciente para él. En tierras italianas, y en una competición en la que quiere aspirar a las medallas, tiene una nueva oportunidad de seguir alimentando su palmarés.

"Estos Juegos no puntúan para el ranking mundial, pero es muy bonito poder participar porque se hacen cada cierto tiempo", se sincera el tirador coruñés antes de poner rumbo a Italia. Breteau, integrante del equipo nacional de florete, se muestra orgulloso de representar a la esgrima española en una cita en la que estarán algunos de los mejores tiradores de países bañados por el Mediterráneo, de Europa, Asia y África. Aunque la competitividad es evidente, tiene claras sus ambiciones. "Siempre afronto estas competiciones con una buena preparación, ánimo y muchas ganas. Me veo con nivel para hacer un buen papel. Me gustaría pelear por las medallas, creo que es posible", incide con ambición Ignacio Breteau.

Ignacio Breteau, a la derecha, durante un asalto en una competición con el equipo nacional de florete. / Cedida

El próximo lunes subirá al tablón para afrontar una competición de un solo día. Exigente tanto a nivel físico como mental, pero a lo que no esté acostumbrado. "A día de hoy, estar enfocado en la competición y en tu trabajo es un factor muy importante", resalta el tirador coruñés. Antepone el factor mental al componente físico, que no descuida. "El físico es importante, pero cada vez está más igualado, sobre todo en los deportes de combate. No desconcentrarte en momentos clave es lo que puede decidir entre ganar una medalla y quedarte fuera en la primera ronda", reflexiona.

El sueño de Los Ángeles

La cita que comienza este fin de semana en Taranto y que reúne múltiples disciplinas deportivas será el fin de temporada para el tirador del Esgrima Atlántico, pero pronto regresará a la acción. "Volvemos a empezar en septiembre con las Copas del Mundo de clase B. Aunque son preparatorias, ya cuentan para el ranking mundial", explica Breteau.

Todavía faltan dos años para la cita olímpica de Los Ángeles, pero competiciones como los Juegos del Mediterráneo sirven para calibrar el presente y el futuro de los deportistas que aspiran a competir bajo los aros olímpicos. "Somos un equipo joven, hemos tenido bastantes caídas respecto al ciclo pasado", señala Breteau. En la nueva camada resalta el cuarto puesto en la Copa del Mundo, un resultado que llevaba mucho tiempo sin llegar al palmarés de la esgrima española. Esa baza grupal, cree el coruñés, es la principal para poder acudir a Los Ángeles. "Podemos clasificarnos, aunque será complicado porque unos Juegos Olímpicos no son moco de pavo", advierte, consciente de la dificultad del camino.

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La otra vía para acudir a Los Ángeles es la competición individual, en la que solo un tirador español podría acceder a la competición de florete. "Mi compañero Carlos Llavador es el más fuerte de todos nosotros y el que está más arriba en el ranking. Por ahora apuntamos a clasificar por equipos y, luego, que cada uno se sujete bien la camisa", apunta con ilusión.