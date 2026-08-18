A la venta los abonos para los partidos de Maristas en la Copa Galicia femenina en Ferrol

La Federación Galega de Baloncesto puso a la venta las entradas y abonos para la Copa Galicia femenina, que se disputará el 11 y el 12 de septiembre en el pabellón de A Malata, en Ferrol. El Sparking Truth Maristas, en la ruta para preparar su debut en la Liga Femenina Challenge esta temporada, disputará el viernes (18.00 horas) la semifinal contra el Durán Maquinaria Ensino. En la final del sábado esperarían el Celta o el Baxi Ferrol, que ejerce de anfitrión en esta edición del torneo.

La gran cita estival del baloncesto femenino gallego tiene abonos 16,50 euros, que dan acceso a los dos duelos de semifinales y a la final del domingo. También se pueden comprar entradas por separado para cada uno de los días por 11 euros. Los billetes están disponibles a través de la plataforma de venta de la Federación.

Las expectativas

Maristas, que ya participó el año pasado en la fase final de la Copa Galicia a pesar de ser equipo de Liga Femenina 2, volverá a ejercer en Ferrol como el rival de menor categoría en el torneo. Aunque se estrena esta campaña en Challenge, la segunda categoría nacional, tendrá delante a tres equipos que militarán en la Liga Femenina Endesa, la élite del baloncesto femenino español.

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Será una exigente prueba para las de Fer Buendía, que apurarán la pretemporada en septiembre de cara a su ilusionante estreno en el segundo escalón. El proyecto coruñés conserva la mayoría de las piezas del año pasado y solo ha necesitado incorporar tres refuerzos. Es el caso de la alapívot camerunesa Fortuna Ngnawo, la pívot canadiense Brigitte Lefebvre y la base kosovar Astera Tuhina.