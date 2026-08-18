Un verano escaso de pívots para el Leyma Coruña

El Leyma Coruña encara ya su segunda semana de pretemporada consciente de la exigente tarea que tiene por delante para prepararse de cara a su segunda aventura en la Liga ACB. Los naranjas, que fueron de los primeros conjuntos de la máxima categoría en regresar de las vacaciones, no escapan de las consecuencias de una ventana FIBA que castiga a la mayoría de clubes. Sin embargo, el castigo sobre el plantel de Carles Marco es particularmente cruel con sus posiciones interiores. El técnico de Badalona no podrá trabajar con ninguno de sus tres pívots recién fichados: Dmytro Skapintsev, Karlis Silins y George Conditt IV. Los tres, junto al brasileño Caio Pacheco, se marchan con sus respectivas selecciones. El coruñés Carlos Taboada y el vinculado maliense Ouwa Camara tendrán que ganar galones en su ausencia en los primeros exámenes del verano.

Los centímetros de Dmytro Skapintsev, el techo del equipo; la potencia de un Karlis Silins que ya conoce la casa y que alternará el rol de cinco con el de cuatro; y la versatilidad de un George Conditt IV que tendrá un papel principal en el proyecto de este curso. Carles Marco ha podido trabajar en los primeros días de la pretemporada con sus pívots, la única posición en la que han cambiado todas las piezas respecto al curso pasado. Los interiores, capitales en la lucha por los rebotes, en conceder segundas oportunidades para los exteriores propios y en facilitar las vías de ataque para los manejadores, son el pilar sobre el que se entiende del Leyma del técnico de Badalona.

Los internacionales del Leyma

No obstante, el calendario FIBA, con la ventana de finales de este mes de agosto, ha resultado cruel con la planificación naranja. Los tres se marchan con sus respectivas selecciones. Dmytro jugará contra Grecia y Montenegro en las rondas de clasificación de Europa para el Mundial del año que viene. Lo propio hará Silins con letonia. Se mide este miércoles a Eslovenia en un amistoso y se enfrentará a Croacia e Israel en partido oficial la próxima semana.

Skapintsev y Pacheco atienden durante una charla de Carles Marco. / Gus de la Paz

George Conditt se marchará a Puerto Rico para entrar en la prelista de su selección en las eliminatorias americanas. Por delante tiene dos partidos, ante Argentina y Uruguay. Cruzará también el charco Caio Pacheco para incorporarse a la selección brasileña. El de Río Claro se enfrentará ante la República Dominicana y México y será el último en terminar sus compromisos internacionales, en la madrugada de 1 de septiembre.

Recambios en los amistosos

El Leyma Coruña disputará el próximo martes, 25 de agosto (20.30 horas), ante el Obradoiro su primer amistoso de la pretemporada. Se medirá también al Palencia el sábado 29 (20.30 horas) antes de recuperar a todos sus efectivos. En esos dos compromisos contará con Carlos Taboada como el principal pívot en el plantel. El coruñés, canterano del equipo picheleiro, se unió a las sesiones de trabajo a las órdenes de Carles Marco la semana pasada. La idea del club fue contar con él para paliar las ausencias de los internacionales en este verano. El jugador, con pasado en el Zornotza y el Cantabria, tiene ya confirmado su fichaje por el Lliria de Segunda FEB para el nuevo curso. Se unirá al equipo valenciano una vez termine su participación en la pretemporada naranja.

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Aun con Taboada en el elenco, Carles Marco tendrá que hacer malabares con su equipo en los primeros amistosos. Mientras encaja las piezas nuevas y confirma la solvencia de las que el año pasado ya le dieron tantos buenos resultados, hará falta ingenio para cubrir la pintura. La expectativa de recambio pasa por el maliense Ouwa Camara. El jugador vinculado del Xiria terminó el pasado fin de semana su participación en el Afrobasket sub 18, en el que su selección acabó en la cuarta posición.