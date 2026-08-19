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38-19 | El OAR convence en el derbi benéfico contra el Culleredo

Luis Horcajada y Jacob Díaz asumen galones en el segundo amistoso de verano | La recaudación se destinará al ICB Coruña de balonmano en silla de ruedas

Jacob Díaz lanza a portería en el amistoso entre el OAR y el Culleredo en San Francisco Javier.

Jacob Díaz lanza a portería en el amistoso entre el OAR y el Culleredo en San Francisco Javier. / Gus de la Paz

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Es el segundo partido de pretemporada, con apenas 24 horas de descanso respecto al primero, pero el Attica 21 Hotels OAR Coruña empieza a mostrar el potencial con el que aspira a codearse con los mejores conjuntos de la División de Honor Plata. El equipo coruñés arrolló ayer (38-19) al Culleredo en el duelo benéfico que disputó en San Francisco Javier para apoyar al proyecto del ICB Coruña de balonmano en silla de ruedas. Una categoría de diferencia es un mundo en el derbi del balonmano comarcal coruñés, pero permitió a los de Nando González confirmar su capacidad defensiva y la voracidad de sus atacantes. El próximo sábado, nuevo partido en casa por la misma causa solidaria contra el Gaia portugués

Seis minutos necesitó el OAR para encontrar su ritmo en el partido. El Culleredo, que este año se mantiene en Primera Estatal, arrancó el encuentro sin tapujos. Asumió el mando en los primeros intercambios. Los de Nando González se entonaron poco a poco, con el cansancio acumulado de la semifinal de la Supercopa ante el Cisne que disputó este martes. A través de un ataque tan variado y un ritmo elevado de juego logró tomar el mando Volvió a brillar Xabi Barreto, también aportaron su granito de arena otros recién llegados como Nacho Valles, el retornado de cesión Henrique Traba, que el curso pasado defendió la camiseta de los cullerdenses. Abrió brecha en los diez últimos minutos del primer acto, con una batería de goles que redondearon Jacob Díaz y Luis Horcajada antes del descanso (19-12).

El partido quedó finiquitado mucho antes de que el reloj señalase el final. El OAR remató el amistoso en los primeros compases del segundo acto. Bajó la intensidad defensiva el Culleredo y los coruñeses no dejaron pasar opciones más asequibles de lanzar sin oposición ante la portería. Sin renunciar a la solidez defensiva, remató la faena con un (38-19) en el que Horcajada y Díaz elevaron sus guarismos. Poco importan los resultados todavía, pero este OAR se acerca paso a paso a la versión con la que quiere competir por entrar en la zona noble de la División de Honor Plata.

Causa benéfica

El segundo amistoso de pretemporada del OAR fue, también, uno de los más significativos para el deporte de la ciudad. El duelo de carácter benéfico sirvió para reivindicar y apoyar al ICB Coruña de balonmano en silla de ruedas. Con la presencia de integrantes del equipo, vigente subcampeón de España, como Lorenzo Envó, el OAR y el Culleredo ayudaron a la causa del conjunto coruñés, que quiere dar más visibilidad al deporte adaptado. En esta causa también colaboró en actor Xosé Antonio Touriñán. Durante el descanso se le entregó una camiseta del 75º aniversario del OAR como agradecimiento por su apoyo a la acción benéfica.

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Homenaje al ICB Coruña con Xosé Antonio Touriñán en el descanso del partido entre el OAR y el Culleredo.

Homenaje al ICB Coruña con Xosé Antonio Touriñán en el descanso del partido entre el OAR y el Culleredo. / Gus de la Paz

Este sábado (19.00 horas), el OAR disputa un segundo amistoso benéfico por la misma causa. Se enfrenta también en San Francisco Javier al Gaia portugués. El club puso a la venta entradas a cinco euros que dan acceso tanto al partido del Culleredo como al de este fin de semana.

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