El Leyma Coruña confirma los horarios de los amistosos de pretemporada en Burgos

El Leyma Coruña ya tiene fecha y hora para todos los amistosos en los que tendrá que afilar las espadas antes de su retorno a la Liga ACB. El conjunto naranja confirmó este martes los horarios de los dos encuentros que disputará en el Coliseum de Burgos el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre. Arrancará este particular triangular el sábado contra el Bilbao Basket y el domingo se enfrentará al anfitrión, el San Pablo Burgos. Ambos encuentros se disputarán a las 18.30 horas y servirán para calibrar el nivel del conjunto de Carles Marco frente a dos rivales que disputarán competición europea este curso.

Ya sin los internacionales sobre el parqué del Coliseum (George Conditt, Karlis Silins, Dmytro Skapintsev y Caio Pacheco), el Leyma Coruña avanza en la preparación de su regreso a la máxima categoría del baloncesto español. Lo hace con Carlos Taboada y los vinculados Eric del Castillo y Ouwa Camara en sus filas, completando un elenco que se queda con ocho jugadores de la primera plantilla hasta los primeros días de septiembre.

El equipo naranja tendrá que comenzar su calendario de amistosos con equipo cogido con pinzas, al que le faltarán piezas importantes de su estructura. Jugará contra el Obradoiro el próximo martes 25 de agosto (20.30 horas) en Vilagarcía y visitará al Palencia de Primera FEB el sábado 29 (20.30 horas). El conjunto coruñés podrá contar ya con todos sus efectivos en la Copa Galicia, en la que disputará la semifinal el sábado 5 de septiembre frente al COB (19.00 horas). En caso de avanzar a la final, jugaría ante el Obradoiro o el Breogán, que se enfrentan por el otro lado del cuadro, al día siguiente a las 19.00 horas.

El triangular en Burgos

En medio de una preparación exigente aparecerá el triangular de Burgos. Era la última parada de a pretemporada pendiente de concretar su horario. El Leyma disputará el primero de sus partidos en el Coliseum Burgos ante el Bilbao Basket. Los vizcaínos, vigentes campeones de la FIBA Europe Cup, cuentan en sus filas con un viejo conocido de la afición naranja como Aleix Font. El Bilbao será, también, el primer rival en pasar por el Coliseum coruñés en liga. Los hombres de negro pisarán el multiusos en la segunda jornada.

Al día siguiente, el domingo 13 de septiembre, tocará medirse al anfitrión, el San Pablo Burgos. Los burgaleses, que el año pasado se salvaron tras ser recién ascendidos, disputarán este curso la Eurocup y se han reforzado para poder rendir en la competición doméstica y en la continental.

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El calendario del Leyma en esta pretemporada concluirá el día 18 de septiembre. Recibirá al Manresa en su particular partido de presentación en casa, pero jugará en el Palacio de los Deportes de Riazor, no en el Coliseum. Será su primer encuentro en O Forno desde que ascendió a la Liga ACB en 2024.