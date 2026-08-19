Siete deportistas de A Coruña a la conquista de los Juegos del Mediterráneo

A poco menos de dos años para que se encienda el pebetero de Los Ángeles, y tras concluir buena parte de los Mundiales y Campeonatos de Europa, el deporte español mira desde este fin de semana a Taranto y a los Juegos del Mediterráneo, que se disputan desde este viernes, 21 de agosto, hasta el próximo 3 de septiembre. La cita multidisciplinar en tierras italianas que disputan países del sur de Europa, Asia menor y norte de África marca el inicio del camino para muchos deportistas que anhelan, en las próximas dos primaveras, allanar su camino hacia California. Algunos ya están contrastados. Otros, afrontan una oportunidad de oro de asentarse en el panorama internacional tras destacar en categorías inferiores de sus respectivos deportes. Y, entre todos ellos, se encuentran siete coruñeses de seis disciplinas diferentes.

Enmanuel Reyes

El Profeta integra la delegación del boxeo español que aspira a reinar en el Mediterráneo. El púgil hispanocubano afincado en A Coruña compite desde este fin de semana, 22 y 23 de agosto, en la primera ronda del torneo de -90 kilos. Si avanza rondas, la final se podría disputar el próximo jueves, día 27. En el horizonte tiene la defensa del bronce que ganó en París en la cita de Los Ángeles.

Yulenmis Aguilar

La lanzadora de jabalina se marchó contrariada hace unos días tras terminar novena en la final del Europeo de Birmingham, donde aspiraba a las medallas. Aunque los Juegos del Mediterráneo son una competición menor en comparación, la hispanocubana residente en Oleiros buscará el 1 de septiembre unos resultados que le permitan elevar su moral al final de esta temporada.

Ignacio Breteau

El tirador del Club Esgrima Atlántico se ve con capacidad para luchar por las medallas ante los mejores floretistas del Mediterráneo. Aunque estos Juegos no puntúan para el ranking mundial, sí sirven para comenzar a atisbar las opciones olímpicas. Subirá al tablón el próximo lunes, 24 de agosto.

Helena García

La taekwondista del DBK coruñés se asentó en competiciones sénior al inicio de este ciclo olímpico. Tras firmar una buena ristra de medallas en torneos Open y campeonatos de Europa, aspira este domingo en Taranto a dejar huella en la categoría de +67 kilos.

Carla Sésar

La deportista del Natural Sport también quiere pisar fuerte en nombre del taekwondo coruñés. La ribeirense se estrenó a comienzos año en el Campeonato de Europa sénior de Múnich y en Italia tendrá otra oportunidad de seguir quemando etapas con Los Ángeles a dos años vista. Compite este sábado, día 22, en la categoría de -57 kilos.

Manu Taibo

El patinaje de velocidad está fuera del programa olímpico, pero los Juegos del Mediterráneo llegan en un momento inmejorable para Manu Taibo. El patinador de la SCD Rabadeira se colgó la medalla de plata en la maratón del Europeo de patinaje en julio y volverá a aspirar a las medallas en la competición reina de la velocidad sobre ruedas. Se disputará el viernes 28 de agosto. En el horizonte tiene, también, los World Skate Games de Asunción, donde apunta a redondear la temporada.

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Luis Cabarcos

El rider de 15 años es el más joven de la delegación coruñesa en los Juegos del Mediterráneo. Sin embargo, sus resultados a nivel nacional e internacional se convierten en una de las figuras a tener en cuenta en el skate español. El deportista que entrena en las instalaciones de Northside representará al equipo nacional en la competición de street el martes 1 de septiembre.