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El Trofeo Teresa Herrera de traineras regresa este fin de semana a las aguas de A Coruña

La competición cumple 40 ediciones de la bandera masculina y diez de la femenina | Estrena un nuevo formato de clasificación contrarreloj

Federico Díaz y Manuel Vázquez, en la presentación del Trofeo Teresa Herrera de traineras.

Federico Díaz y Manuel Vázquez, en la presentación del Trofeo Teresa Herrera de traineras. / LOC

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

La ensenada de Riazor se engalana un año más para recibir a las mejores embarcaciones de Galicia en una de las citas más importantes del verano. A Coruña celebra este fin de semana una nueva edición del Trofeo Teresa Herrera de traineras, que organizan el Concello y la Federación Galega de Remo. La competición, distribuida entre este sábado y este domingo con las clasificatorias y las regatas, se podrá seguir desde el paseo marítimo y los arenales de Riazor, Orzán y Matadero. El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, y el vicepresidente de la Asociación Liga Noroeste, Federico Díaz, participaron este miércoles en la presentación de la gran cita del remo en la ciudad.

40 ediciones de la bandera masculina y diez de la femenina. El Trofeo Teresa Herrera es ya una tradición veraniega para el mundo de las trianeras y este año regresa a A Coruña con nuevo formato de clasificación. En la jornada del sábado, las embarcaciones hará una sesión contrarreloj. Se enfrentarán de dos en dos, con calles separadas y un minuto de diferencia entre las diferentes salidas. La competición arrancará a las 17.30 con el turno de las embarcaciones de la categoría femenina. La masculina tendrá dos turnos diferentes, a las 17.50 y a las 18.15 horas.

Las regatas principales

Las finales se disputarán el domingo 23 de agosto. A las 11.20 horas tendrá lugar la tradicional ofrenda a los hombres y mujeres del mar. Diez minutos más tarde, a las 11.30 horas, será el inicio de la regata femenina. En la competición masculina habrá, de nuevo, dos turnos. El primero será a las 12.00 y el segundo, a las 12.30 horas. Las regatas mantienen el formato clásico del Teresa Herrera, con un recorrido de tres millas, cuatro largos y tres ciabogas. La entrega de trofeos está prevista a las 13.00 horas.

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El Club de Remo Chapela defiende la bandera masculina y la femenina. Podrá hacerse con la primera en propiedad si repite el triunfo. La normativa establece que se adueñan del estandarte los clubes que ganan dos años consecutivos o tres alternos. La categoría femenina estrena una nueva bandera en 2026, coincidiendo con su décima edición.

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