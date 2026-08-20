Salgado-Perillo, el orgullo de «remar todas juntas»

Más de medio siglo de vida, de esfuerzos y de remar contra el viento y la marea tienen, a veces, su reconocimiento. Para el Club de Regatas Salgado-Perillo, el premio llegó este verano. El conjunto oleirense se proclamó la semana pasada campeón de la Liga Femenina de traineras. Lo hizo tras una temporada en la que rozó la perfección, con siete triunfos y una segunda posición en ocho regatas. Un curso inmaculado que llegó fruto de un esfuerzo hercúleo dentro y fuera del área, desde los entrenamientos invernales «contra el frío y la lluvia» hasta la gestión del club en busca de recursos, patrocinadores y una nueva embarcación para el nuevo curso.

«Llevamos desde 1970 con los barcos en el agua. Estamos más que felices por disfrutar estos éxitos después de todos estos años de esfuerzos», reconoce Raquel Armesto, presidenta del Club de Regatas de Perillo. Resulta especialmente orgulloso el progreso de la embarcación femenina, que este verano ha dominado con mano de hierro una competición que apenas tiene una década de vida. «La liga empezó en 2016 y llevamos cinco terceros puestos. En el barco actual hay gente que estuvo en la primera temporada. Ha sido una evolución año a año y con el entrenador, las incorporaciones y algunas remeras que recuperamos, se consiguió el objetivo», detalla la directiva del club oleirense.

Éxito de la camaradería

Una de las responsables del éxito regata a regata es María Lema. Ella no es una de las remeras que vio nacer el proyecto femenino del Salgado-Perillo, pero sí ha sido parte de la etapa reciente de la entidad. «Yo llevo cinco años, pero he vivido los altibajos. Fuimos terceras, luego sextas y volvimos a quedar terceras. Conseguir ganar ha sido una satisfacción increíble», se sincera con euforia al recordar el título conquistado el pasado fin de semana en las aguas de Castropol, en Asturias. «Después de tantos años, que hayamos podido llegar a estos triunfos es algo maravilloso», insiste.

Raquel Armento, presidenta del club: «Llevamos desde el año 1970 con los barcos en el agua»

Detrás de los resultados de una temporada en la que el triunfo era la norma hay un invierno repleto, cree la remera del Perillo, está una camaradería ejemplar. «Remamos todas juntas, es un lema que nos va como anillo al dedo, da igual si marea sube o baja», comenta. La afinidad con las compañeras es lo que ayuda al espíritu de superación. «El remo te obliga a estar al cien por cien durante toda la regata. Cuando crees que no puedes más, pensar en las compañeras que tienes a tu lado o las suplentes que se quedaron en tierra te da aliento para acabar», reflexiona María Lema.

La tripulación carga su trainera en la orilla del arenal oleirense. / GUS DE LA PAZ

Contra el frío y la lluvia

Para llegar a los resultados, el trabajo comenzó a cambiar hace poco menos de un año, cuando Sebastián Acerbi asumió el cargo de entrenador del equipo. «En el remo todo llega con trabajo, dedicación y tiempo», resume el preparador del club oleirense. Él mismo se percató durante el invierno del proyecto que tenía entre manos tras incorporar a remeras con más experiencia a su tripulación. «Cambiamos de dirección en cuanto a cantidad y calidad de los entrenamientos. No escapamos de la lluvia ni del frío y salimos más veces al mar», detalla.

Sebastián Acerbi, técnico: «En la tercera regata que ganamos les advertí de que no diesen nada por hecho»

Reconoce que en la contrarreloj de Chapela vio el potencial del equipo. Y, tras las primeras victorias de la temporada, tuvo que apelar más al componente mental que al físico. «En la tercera regata que ganamos, les advertí de que no se acostumbrasen ni diesen nada por hecho porque las demás entrenarían para batirnos», recuerda. El equipo no cedió ni un ápice en su competitividad hasta celebrar con orgullo una temporada a la que solo le faltó la guinda del pleno de triunfos en la liga.

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Ahora, el objetivo pasa por celebrar en casa, con el Trofeo Teresa Herrera que este fin de semana se disputa en A Coruña. «Lo podemos considerar como nuestra casa, es una de las regatas más importantes de Galicia», reconoce Acerbi. En el horizonte tienen, también, hacer un buen papel en la Concha.