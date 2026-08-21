La doble alma de Alonzo Verge que nutrirá al Leyma: ejecuta y reparte

El Leyma Básquet Coruña trabaja alejado de los focos en los primeros compases de una pretemporada que debe alumbrar un grupo, un vestuario y un equipo que alcancen la permanencia en la ACB. La plantilla será, de momento, de doce activos con los refuerzos del vinculado. La propia temporada dirá si hay que incorporar a un décimo tercer o décimo cuarto jugador en un baloncesto de élite europeo que siempre es muy accidentado y que requiere a veces de recambios temporales. La confección del equipo responde a necesidades, a cubrir posiciones y a ajustar roles. El baloncesto de Carles Marco, atractivo y exigente, requiere piernas, pero también versatilidad y mucha influencia ofensiva sobre el parqué, por momentos con posesiones cortas y explosivas. En ese sentido, el primer fichaje del Leyma, quien ya en ese momento acumulaba muchos pretendientes, no fue baladí. Alonzo Verge Junior desembarcaba en su segunda aventura en el Coliseum como el gran generador de puntos y juego del Leyma en ACB. Los números le respaldan.

En el puzle naranja Verge es uno de los tres bases y su adaptabilidad le permite acomodarse como escolta y mirar más al aro que a la dirección del equipo. Será cuando comparta pista con otro de los dos directores, Caio Pacheco o Didac Cuevas. Y es que el Leyma pretende alimentarse de esta doble alma del norteamericano, las que le convierte en un prolífico anotador y la que le muestra como un generoso pasador. Ya enseñó un poco de esa dualidad en los tres partidos que jugó en A Coruña en el final de la campaña 2024-25 tras suplir a Brandon Taylor, y en Alemania se destapó hasta convertirse en una de las atracciones del campeonato. De hecho, el base Illinois fue el segundo máximo anotador de la pasada liga teutona, una de las más potentes de Europa, al promediar 18,2 puntos por partido. Solo le superó Christopher Clemons con 18,5, aunque el director de juego del Oldenburger TB disputaba 30 minutos, por los 25 de la recuperada estrella naranja. Esta capacidad para ver el aro contrario la mezcló el pasado ejercicio con las 6,5 asistencias por encuentro, que le llevaron a ser el mejor de la Bundesliga en esta faceta. Un honor compartido con Jack Pagenkop. Ambos con los mismos registros. "Con Alonzo tenemos un generador que es un gran anotador y un gran asistente. Cuando vino la primera vez, en su anterior equipo daba diez asistencias de media. En Alemania no ha dado tantas, pero metía 18 puntos por partido. Podríamos preferir a alguno de la NBA, pero el Básquet Coruña tuvo la opción de hacer una apuesta por estos jugadores y agradezco el trabajo de la directiva para ello", refrendaba hace un mes en LA OPINIÓN el director deportivo del Leyma, Charlie Uzal.

Uno de los vectores de la plantilla

La contratación de Alonzo Verge, arrebatándoselo al Obradoiro, fue una de las grandes apuestas y se convertirá en básica junto al talento ya atesorado de jugadores como Caio Pacheco, el rol de cupo de Dino Radoncic, la amenaza exterior de Tomas Dimsa y la potencia en la zona de George Conditt IV. De momento, Carles Marco se ha quedado sin el brasileño, y sin Skapintsev y Silins para el trabajo de verano y con una debilitada rotación de pivots, pero ya empieza a ensamblar las piezas, con Alonzo Verge Junior como un actor principal del nuevo Leyma de ACB.

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Los dorsales de ACB

El Leyma aprovechó la mañana del viernes, antes del último fin de semana sin amistosos, para anunciar en sus redes sociales los dorsales que portarán los doce baloncestistas que conformarán el proyecto, además de dos de los vinculados. Guillem Jou se quedará el 5, Dino Radoncic el 8, Caio Pacheco el 9, Jacobo Díaz el 50 con Alejano (su segundo apellido) en el dorsal, Jorgensen el 4 entre los que repiten en el equipo. Los nuevos han optado por el 1 de Verge Jr., el 24 de Conditt IV, el 10 de Uleckas, el 44 de Skapintsev, el 25 de Silins y el 33 de Dimsa. Los vinculados, Del Castillo y Puwa, llevarán el 2 y el 5.