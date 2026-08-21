Enmanuel Reyes Pla, abanderado español en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026

El boxeador Enmanuel Reyes Pla, afincado en A Coruña, y la tiradora Mar Molné serán los abanderados españoles durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos 2026, que se celebrarán en la ciudad italiana de Taranto, confirmó el Comité Olímpico Español (COE).

El presidente del COE, Alejandro Blanco, se lo comunicó a los dos deportistas esta misma mañana. Molné y Reyes Pla encabezarán a la delegación nacional de 228 deportistas que desfilará el viernes a partir de las 20.00 horas por el Stadio Iacovone.

Sus palabras

"Portar la bandera de España es un orgullo. La defenderemos como se merece", señaló Reyes Pla en declaraciones facilitadas por el COE. "Estoy muy contenta, porque no me lo esperaba para nada", reconoció una emocionada Molné.

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Enmanuel Reyes Pla se proclamó subcampeón olímpico en los Juegos de París 2024 en la categoría de -92kg y cuenta con tres medallas mundiales, mientras que Mar Molné es la vigente campeona del mundo de tiro al plato y número uno del ránking mundial.