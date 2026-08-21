Enmanuel Reyes Pla, abanderado español en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026
"Portar la bandera de España es un orgullo. La defenderemos como se merece", señaló el púgil asentado en A Coruña
Agencias
El boxeador Enmanuel Reyes Pla, afincado en A Coruña, y la tiradora Mar Molné serán los abanderados españoles durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos 2026, que se celebrarán en la ciudad italiana de Taranto, confirmó el Comité Olímpico Español (COE).
El presidente del COE, Alejandro Blanco, se lo comunicó a los dos deportistas esta misma mañana. Molné y Reyes Pla encabezarán a la delegación nacional de 228 deportistas que desfilará el viernes a partir de las 20.00 horas por el Stadio Iacovone.
Sus palabras
"Portar la bandera de España es un orgullo. La defenderemos como se merece", señaló Reyes Pla en declaraciones facilitadas por el COE. "Estoy muy contenta, porque no me lo esperaba para nada", reconoció una emocionada Molné.
Enmanuel Reyes Pla se proclamó subcampeón olímpico en los Juegos de París 2024 en la categoría de -92kg y cuenta con tres medallas mundiales, mientras que Mar Molné es la vigente campeona del mundo de tiro al plato y número uno del ránking mundial.
- Cristina Arámbula y la revolución de la natación artística española en el Europeo de París: «Rusia nos ha puesto la alfombra roja para liderar la ‘sincro’, vienen años muy bonitos»
- Charlie Uzal, director deportivo del Leyma: 'Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre
- Qué es la Liga U y por qué el Leyma Coruña no participa en ella tras subir a la ACB
- Antonio Hidalgo perfila la medular del Deportivo en Primera División
- El Leyma Coruña refuerza su juego interior con el fichaje de George Conditt IV
- Santi Martínez, excanterano del Leyma Coruña: 'Cumplí un sueño cuando Epi me hizo debutar en la ACB ante el UCAM Murcia
- Tomas Dimsa completa el juego exterior del Leyma Coruña
- El gigante ucraniano Dmytro Skapintsev cierra la pintura del Leyma Coruña