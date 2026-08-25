82-89 | Verge impone su ritmo en el triunfo del Leyma contra el Obradoiro en Vilagarcía

Alonzo Verge disputó ante el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa su cuarto partido con la camiseta del Leyma Coruña. Quince meses, una temporada completa, pasaron desde que el base de Illinois recaló en el conjunto naranja para disputar los tres últimos duelos de una liga en la que el equipo ya estaba sentenciado. Ahora, en su regreso a la disciplina naranja, se encargó de evidenciar las virtudes que le hicieron destacar el curso pasado en la liga alemana. Lideró con 24 puntos y 8 asistencias el triunfo del equipo de Carles Marco (82-89) en el torneo de San Roque contra los picheleiros. Un duelo de preparación, condicionado por la ausencia de jugadores importantes, el protagonismo de los jóvenes, sirvió para mostrar algunas de las nuevas armas del proyecto coruñés.

Sin los cuatro internacionales ni Leo Westermann, que pese a sumarse a los entrenamientos no pudo entrar en la convocatoria ante su exequipo, pero con una considerable marea naranja en las gradas del pabellón Sara Gómez de Vilagarcía. Así estrenó el Leyma Coruña su gira de amistosos de pretemporada. Carles Marco, condicionado por la falta de los pívots de su plantilla, confió en Carlos Taboada como referencia para hacer el salto inicial contra Felipe dos Anjos. En el primer quinteto, solo Dino Radoncic vistió de naranja el curso pasado. Sirvió el primer amistoso de la pretemporada para ver las primeras diabluras de Alonzo Verge, Tomas Dimsa y Lukas Uleckas, además del grueso del plantel que obró el ascenso el curso pasado.

Lukas Uleckas se abre paso con el balón entre dos jugadores del Obradoiro. / Iñaki Abella Dieguez

Comenzó el equipo coruñés a bailar al ritmo que impuso Verge al anotar por su cuenta y al asistir a Uleckas. Faltó acierto en los primeros intentos desde el perímetro, donde solo salió airoso Jacobo Díaz. El Obradoiro de Diego Epifanio, también en su estreno del verano, cedió un 13-17 al final del primer cuarto. Lejos de aflojar antes del descanso, los hombres de Carles Marco elevaron sus prestaciones en ataque. Alonzo sacó la escopeta para anotar cerca del aro y el rifle de francotirador para encontrar a sus compañeros desmarcados. 14 puntos y 5 asistencias firmó en diez minutos sobre la pista antes de llegar al ecuador del duelo. Como él, Tomas Dimsa comenzó a mostrar una de sus grandes virtudes: el tiro exterior. Dos triples del escolta lituano ayudaron a elevar la renta naranja por encima de los diez puntos al final del segundo parcial (37-49).

Segunda parte

El Obradoiro afinó el tiro en el inicio del tercer cuarto y logró recuperar terreno sobre un Leyma que siguió confiando sus puntos a las manos siempre certeras de Alonzo Verge. Los compostelanos solo pudieron pararle con faltas. Pese a que los hombres de Epi mandaban en número de tiros y en rebotes, con muchas segundas oportunidades en ataque, no pudieron contrarrestar los efectos del anotador norteamericano del Leyma. Aunque faltó el acierto exterior de Dídac Cuevas, Paul Jorgensen o un Dimsa más fallón que en el primer tiempo, los de Carles Marco llegaron por delante en el marcador al último cuarto (57-64).

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Aficionados del Leyma Coruña, durante el derbi contra el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa. / Iñaki Abella Diéguez

El Leyma no perdió fuelle pese a las alturas de la pretemporada y logró cerrar con frialdad el duelo con un arreón anotador al que se sumaron Radoncic, Jorgensen y Dimsa, los tres por encima de la decena de puntos. Contemporizó, no cedió a la presión y amarró el triunfo final (82-89). Primera toma de contacto, con el resultado como anécdota, pero con una declaración de intenciones: Alonzo Verge va a ser la gran amenaza ofensiva del Leyma en su segunda aventura en la ACB.