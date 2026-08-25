Carlos Arévalo, a la conquista del Campeonato del Mundo en Polonia

Carlos Arévalo se subirá dos veces este miércoles al kayak para comenzar un camino que quiere culminar con dos metales preciadísimos este fin de semana. El palista betanceiro arranca el Campeonato del Mundo de piragüismo sprint, que este año se disputa en Poznan (Polonia). Volverá a ser uno de los valores seguros del equipo español en el K4 500 y tratará de mostrar una vez más toda su potencia en el K1 200 individual. Sus resultados en las últimas citas de la Copa del Mundo y en el Campeonato de Europa, donde consiguió el oro individual y la plata en equipo.

El betanceiro compaginará durante dos días las competiciones individual y grupal, que solo se separarán en caso de llegar a sendas finales. Arranca hoy a las 9.43 horas las series del K4 500. Vuelve a compartir el kayak de España con Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade en busca de resultados más consistentes que los obtenidos en las diferentes citas de la Copa del Mundo a lo largo de este año. En caso de pasar, disputaría las semifinales mañana sobre las 14.40 horas. La lucha por las medallas sería el viernes a las 15.10 horas.

Carlos Arévalo, segundo, rema junto a Del Río, Cooper y Germade en Portugal. / RFEP

Arévalo tendrá que doblar esfuerzos para brillar en el K1 200. Disputa hoy a las 11.30 horas las series. Si avanza, tendría que competir en las semifinales el jueves desde las 16.30 horas. Y, si llega a la final, tendría más descanso. Las preseas se reparten el sábado a las 16.00 horas.

Confianza tras el Europeo

No ha sido la temporada más regular para el palista betanceiro, que vio esfumarse las opciones de medalla en varias de las citas de la Copa del Mundo. Se vio arrastrado a las finales de consolación en diferentes ocasiones con el equipo de K4 500. Sin embargo, a la hora de la verdad, Carlos Arévalo siempre está cerca de los metales. En el Campeonato de Europa de Montemor O Velho (Portugal), se metió en la lucha por las preseas en las dos disciplinas.

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En K1 200, una distancia que no es olímpica, se colgó la medalla de oro en tierras portuguesas. Ya sabe, también, lo que es proclamarse campeón mundial. Lo hizo hace cuatro años en el Halifax (Canadá). Como integrante del K4, Arévalo consiguió una segunda posición en el Europeo que tratará de igualar o mejorar esta semana en Polonia.