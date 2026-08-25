Enmanuel Reyes, a por el pase a la final en los Juegos Mediterráneos

Enmanuel Reyes disputa este miércoles por la tarde (16.15 horas) su segundo combate en los Juegos del Mediterráneo que se celebran en Taranto. Después de estrenarse con una solvente victoria en cuartos de final, que le sirvió para asegurarse al menos la medalla de bronce, el boxeador hispanocubano afincado en A Coruña afronta en las semifinales el combate en el que quiere garantizarse un metal más codiciado. Reyes se enfrenta al francés Soheb Bouafia, a quien ya ha batido en el pasado.

El camino del púgil coruñés en los Juegos de Taranto comenzó con una actuación más que solvente. Venció por decisión unánime al macedonio Ilcho Kostovski, al recibir el favor de los cinco jueces en los tres asaltos del combate. Ahora, la exigencia aumenta ante un Bouafia que también pasó con autoridad su primera contienda en tierras italianas. Calcó la decisión unánime que recibió Enmanuel para superar al croata Zvonimir Rebolj en su combate de cuartos de final.

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El Profeta tendrá que demostrar su cartel de favorito para acceder a la final. En caso de vencer, se mediría este jueves (14.30 horas) por el oro al egipcio Mohamed Hossam Aly Abdelmoneim o al serbio Marko Pizurica.