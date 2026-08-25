El Marineda da forma a su proyecto: Ocho renovaciones para el debut en la OK Liga Iberdrola

El Marineda Hockey tiene ya en nómina al grueso del proyecto con el que esta temporada debutará en la OK Liga Iberdrola. El conjunto coruñés, que consiguió en su primer año de vida el ascenso invicto a la máxima categoría del hockey sobre patines nacional, confía en sus raíces. Confirmó este martes la renovación de ocho de sus jugadoras de la pasada temporada. Alba Garrote, Efe Muñoz, Mar Franci, Mencía Mosquera, Constanza Urbina, Ale Martín, Celia Pinacho y Lorena Hernández seguirán en el proyecto que esta campaña dirigirá Ángel Galmán. Aunan experiencia en la élite y savia joven con la que tratar de establecerse entre los mejores equipos de España.

El verano pasado, el Marineda arrancó un proyecto que integraron una parte importante de jugadoras con pasado en el Liceo y en el HC Coruña. Perfiles que demostraron su valía en la OK Liga Iberdrola dieron un paso atrás y bajaron a OK Plata Femenina para guiar los pasos del nuevo proyecto del hockey coruñés. Fue el caso de Alba Garrote, Mar Franci, Efe Muñoz y Ale Martín.

Las cuatro resultaron fundamentales para un equipo que lideró con mano de hierro la competición a base de goleadas, con 170 tantos a favor y apenas 26 en contra. Alba, con 50 goles, y Efe, con 35, liderato la tabla de artilleras de la competición, en la que Franci y Ale Martín también entraron en el top 10 con más de una veintena de dianas. Las cuatro fueron capitales en OK Plata Femenina y volverán a llevar las riendas en su regreso particular a la OK Liga Iberdrola, donde llegaron a disputar competición europea en las filas del Liceo, del HC Coruña o de ambos.

No son las únicas que siguen en el plantel del Marineda. El conjunto que comandará Ángel Galmán tiene ya aseguradas sus figuras en la portería. Siguen Mencía Mosquera y Lorena Hernández, que el curso pasado defendieron también las redes de la escuadra coruñesa. En la pista, completa el apartado de caras conocidas Coni Urbina y Celia Pinacho. Esta última, formada en el Resa Cambre, disputó la primera mitad del curso pasado en la OK Liga Iberdrola con el HC Coruña. En invierno, tras el cese de actividad del club, firmó por el Marineda.

El camino del Marineda

La OK Liga Iberdrola arrancará el último fin de semana de octubre, condicionada por la disputa del Mundial en Asunción (Paraguay). El Marineda debutará en su nueva casa, el Palacio de los Deportes de Riazor, contra el Sant Cugat. Una semana más tarde, su primer duelo a domicilio será en la pista del Palau, uno de los conjuntos más potentes de la competición. Coincidirá esta temporada con el Raxoi, el rival que más cara la plantó el curso pasado en OK Plata Femenina. Disputará el primer derbi contra el conjunto compostelano en el Palacio el 5 de diciembre y visitará Santiago el 20 de marzo.

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El club mantiene abierta su campaña de abonos con cuatro modalidades de carné, una individual y tres familiares. Los precios oscilan entre los 20 euros del socio normal a variaciones entre 40 y 100 euros para los carnés que incluyen a todas las personas de una misma unidad familiar.