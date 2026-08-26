Carlos Arévalo gana sus dos series en el Mundial de piragüismo

Comienzo inmejorable para Carlos Arévalo en los mundiales de piragüismo al sprint que se están disputando en la localidad polaca de Poznan. El betanceiro, doble medallista olímpico, tenía una ajetreada mañana de miércoles con la disputa tanto del K4 500, la embarcación de oro de esta disciplina en la RFEP, como del K1 200. Había menos de dos horas entre una prueba y otra (de las 9.43 a las 11.30), pero el palista logró imponerse en ambas y acceder en un lugar privilegiado a las semifinales.

Para comenzar fue inalcanzable en su serie para el resto de embarcaciones en el K4 500 que comanda y que integra con Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Su tiempo fue de 1:24.85. Este jueves disputarán la tercera semifinal saliendo desde la calle 4 a las 15:00 horas.

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A Arévalo le tocó partir en solitario poco después, pero el cansancio de una prueba explosiva no le pesó, porque se impuso al resto de contricantes con un tiempo de 38.32. La semifinal la disputará este jueves a las 16:35 y sale desde la calle 5.