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Enmanuel Reyes se clasifica para la final de los Juegos del Mediterráneo sin tener que pelear

El serbio Marko Pizurica le espera este jueves en el combate por la medalla de oro en Taranto

Enmanuel Reyes

Enmanuel Reyes / LOC

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

Enmanuel Reyes, hispanocubano afincado en A Coruña, ya se había hecho acreedor de la medalla en los Juegos del Mediterráneo de Taranto y este miércoles estaba preparado para ganarse la final en el ring, pero ni siquiera tuvo que subirse a pelear. Y es que el francés Soheb Bouafia decidió no presentarse, con lo que le dejó el camino despejado. En el combate por el oro al medallista olímpico, entrenado por Chano Planas, le aguarda ahora el serbio Marko Pizurica, quien sí tuvo que vencer por 4-1 al egipcio Mohamed Hossam Aly Abdelmoneim. El duelo será este jueves a las 14.30 horas.

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