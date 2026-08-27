Enmanuel Reyes, medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo

Enmanuel Reyes es campeón de España, ha logrado lucir en su pecho una medalla olímpica y cuenta con varias preseas internacionales, pero le faltaba un oro que acaba de conseguir en los Juegos del Mediterráneo de Taranto 2026. El hispanocubano afincado en A Coruña superó al serbio por decisión unánime de 5-0 en la final de menos de 90 kilogramos, imponiéndose en cada uno de los tres rounds en las decisiones de todos los jueces. Antes ganó por 5-0 también al macedonio Ilcho Kostovski y en las semifinales no tuvo que pelear con el francés Soheb Bouafia.

El púgil entrenado por Chano Planas demostró controlar la escena durante todo el combate, ante un serbio menos experimentado y que vio como el árbitro paraba en varias ocasiones la pelea para conocer su estado. Enmanuel Reyes se mantuvo fuera de la distancia y cuando entró en el intercambio, hizo más daño, ya con la guardia del balcánico mucho menos ortodoxa. Cuando ambos boxeadores se quitaron los guantes al final de los tres asaltos, el tímido, pero seguro gesto de victoria del hispanocubano anticipaba la decisión de los jueces. Ambos se abrazaron tras levantar la mano el juez a Reyes, quien celebró con algún gesto de torero, aunque siempre comedido.

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Redondea su palmarés

Esta presea, aunque es de una competición de menor entidad que unos Juegos, un Mundial o un Europeo, le sirve para elevar su palmares que ya lucía, además del bronce olímpico, otros tres bronces mundiales, una plata europea y un bronce europeo.