Dos finales para Carlos Arévalo en el Mundial

El betanceiro Carlos Arévalo, doble medallista olímpico, no falla en ese Mundial al sprint de piragüismo de Poznan que para él tiene algo también de maratón al doblar en el K4 500 y en el K1 200. Fue un jueves de dos semifinales en menos de dos horas de las que salió indemne, con una plaza en la final en ambas y con sus aspiraciones intactas para volver a morder metal.

Primero le tocó saltar al canal polaco para competir junto a Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Adrián del Río y sufrieron el peaje de competir en la serie más rápida y acabaron terceros, aunque también con el tercer mejor tiempo de todos los participantes en todas las series: 1:24,79. Les tocará la incómoda calle 1 en la final del viernes a las 15.11 horas. Es una configuración de barco todavía por enraizar y que debe aspirar a altas cotas, aunque ya se ha llevado una plata en el Europeo.

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Un rato después, regresó al lugar de los hechos, aunque en esa ocasión ya fue para competir en el solitario en una de sus pruebas fetiche que no le ha reportado gloria olímpica, pero sí europea y mundial. Carlos Arévalo se impuso en su serie de K1 200 con un tiempo de 37.31 que le hará estar el sábado a las 16.00 en la final. Doble opción para volver a cargar sus hombros de preseas.